В России начались продажи нового Renault Duster

Цены на бюджетный кроссовер стартуют от 945 000 рублей.

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С сегодняшнего дня во всех официальных дилерских центрах Renault в России начались продажи кроссовера Renault Duster. Автомобиль доступен в четырех комплектациях — Access, Life, Drive и топовой Style, а также в лимитированной серии Edition One.

Внедорожник предлагается как в переднеприводном, так и в полноприводном исполнении, при этом, по статистике, более 90% покупателей Renault Duster выбирают вариант 4х4. Такой доступен по цене от 1 150 000 рублей при стартовой стоимости моноприводной версии 945 000 рублей.

Под капотом кроссовера теперь устанавливают и новый бензиновый мотор TCe150 с турбонаддувом (1,3 л, 150 л.с.). С 6-ступенчатой механической коробкой передач автомобиль с таким двигателем стоит от 1 340 000 рублей.

Клиенты, которые предпочитают автомат, могут выбрать версию с TCe150 с вариатором по цене от 1 400 000 рублей.

Новый внедорожник предлагает широкую гамму силовых агрегатов, включающую проверенный 2-литровый двигатель (143 л.с.) по цене от 1 210 000 рублей и дизельный мотор 1.5 (109 л.с.) — от 1 230 000 рублей.

Лимитированная серия Edition One с двигателями 1.6 (117 л.с.), 1.5 и 1.3 обойдется от 1 270 000 рублей. Это самая «внедорожная» версия кроссовера, отличить которую можно по массивным расширителям колесных арок, боковым молдингам с надписью Duster, черной решетке радиатора с хромированной полосой и бамперам с серебристыми накладками.

Уже в начальной версии у Renault Duster две подушки безопасности, электрорегулировка зеркал с обогревом, складной ключ с кнопкой открывания багажника, 2-секционный пол багажника, светодиодные дневные ходовые огни, передние электростеклоподъемники, розетка 12В для пассажиров задних сидений и подсветка перчаточного ящика.

Подробнее о ценах и комплектациях вы можете узнать в нашей предыдущей публикации.



Фото: Renault