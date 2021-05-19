Стоимость новинки сопоставима с ценой Hyundai Creta, а размеры — с более вместительным Tucson.

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Haval привезла в Россию новую модель кроссовера Jolion. Стоить автомобиль, сборка которого налажена в Тульской области, будет от 1 189 000 до 1 509 000 рублей.

Длина Haval Jolion достигает 4472 мм — всего на 53 мм меньше, чем у Hyundai Tucson, а колесная база растянулась на 2700 мм — на 30 мм больше, чем у корейского кроссовера. Это говорит о весьма вместительном салоне новой китайской модели.

Традиционно кроссовер из Поднебесной имеет богатое оснащение. Так, в базовой комплектации Jolion имеет систему бесключевого доступа в салон и запуска двигателя с кнопки, датчики света и дождя, кондиционер и многое другое.

В максимальной комплектации кроссовер оснащается такими системами, как двухзонный климат-контроль, электропривод кресла водителя, система кругового обзора, а также кожаным салоном, цифровой панелью приборов, мультимедийной системой с 12,3-дюймовым экраном и беспроводной зарядкой.

Мощность единственного бензинового 1,5-литрового турбодвигателя составляет 143 и 150 л.с., в зависимости от того, передний привод у кроссовера или полный. Работает мотор в паре либо с 6-ступенчатой механической коробкой, либо с 7-ступенчатым роботом.

Заказать новинку у дилеров Haval можно уже сейчас.

Haval Jolion на российском рынке сменил модель Haval H5, которая снимается с продаж.

Фото: Haval