За полтора года продали около 3400 экземпляров, но теперь ставка сделана на моноприводные паркетники.

Материалы по теме 5 новинок от Haval — скоро в России

Модель Haval H5 покинула российский рынок, на сей раз окончательно. Напомним, Great Wall Hover, появившись в Китае в 2005 году как клон Isuzu Axiom, в России продавался (и производился на площадках в Гжели и Липецке) сначала с 2005 по 2014 годы, а затем под именем DW Hower H3/H5, в период с 2017 по 2019 годы. В 2020–2021 годах модель собирали на заводе Haval под Тулой, и в течение «третьего пришествия» было продано около 3400 экземпляров.

Теперь внедорожник покинул конвейер завода в России (в КНР, кстати, это произошло еще в 2020-м), чтобы уступить место кроссоверу Jolion, сообщают «Китайские автомобили». Модель Jolion уже производят с апреля, а теперь она вытеснила H5 полностью. Длина кроссовера составляет 4472 мм, под капотом стоит 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л.с. и моментом 210 Нм. Трансмиссия 6МКП или 7-скоростной преселективный робот; привод — только передний. Цены пока не объявлены.

Ушедший на покой Haval H5 был совсем другим: 4650 мм длины, рама, подключаемый полный привод с раздаточной коробкой, 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель Mitsubishi 4G63T (149 или 177 л.с.) в паре с безальтернативной 6-ступенчатой механикой. Цены пока еще значатся на официальном сайте и варьируются от 1 429 000 до 1 629 000 рублей.

За эти деньги можно купить УАЗ Патриот в богатой комплектации, а планка начальной цены у российского внедорожника куда ниже, и, несмотря на недавнее подорожание, он пользуется в России большей популярностью, чем Haval H5.

Фото: Haval