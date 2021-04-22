Haval Jolion уже собирают на российском заводе — скоро он должен поступить в продажу.

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Новинка составит конкуренцию таким автомобилям, как Renault Duster и Kaptur, а также Hyundai Creta и Kia Seltos. Судя по названию модели, она ориентирована на молодых людей: JOY (радость) + LIFE (жизнь) + always ON (всегда включены).

Haval Jolion отличается просторным салоном и богатым оснащением. Есть система бесключевого доступа, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, датчики дождя и света, а также адаптивный круиз-контроль и ассистент автономной парковки. Для ног задних пассажиров разработчики оставили почти метр пространства — более 900 мм, и оснастили машину широкими задними дверями.

На центральной консоли расположен 12-дюймовый цветной сенсорный дисплей, поддерживающий Android Auto и Apple CarPlay. Слева от него — 7-дюймовая цифровая панель приборов, выше которой регулируемый проекционный дисплей.

Двигатель у Haval Jolion в России будет один. Это бензиновый 4-цилиндровый турбированный агрегат объемом 1,5 литра и мощностью 143 л.с. (210 Нм). В паре с ним будет работать либо 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением мокрого типа, либо 6-ступенчатая механика — на выбор покупателя.

Цены на новый Haval Jolion пока не озвучены, но его «старший брат» Haval F7 стоит в России от 1 339 000 рублей.

Подробнее о новом Haval Jolion можно узнать здесь.

Фото: Haval