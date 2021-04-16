Вместо Kaptur и Tucson: Haval Jolion возьмет очень богатым оснащением

Список функций, приведенных в российском ОТТС, очень обширен. Вероятно, у кроссовера будет масса продвинутых электронных ассистентов.

Материалы по теме Haval начал выпуск в России нового кроссовера Jolion

Haval Jolion, запущенный в серийное производство на заводе под Тулой, может получить весьма богатое оснащение, присущее более статусным кроссоверам. Комплектации и входящие в них пункты официально пока не раскрыты, но ресурс «Китайские автомобили» приводит некоторые данные на основе опубликованного российского ОТТС. Что-то в нем соответствует общеизвестной информации, но некоторые пункты ранее были неизвестны.

У российского Haval Jolion будет безальтернативный мотор 1,5 литра (143 л.с., 210 Нм), работающий на 92-м бензине. Выбор трансмиссии есть: 6-ступенчатая МКП или 7-диапазонный робот с двумя сцеплениями. Привод — пока лишь передний, подвеска — МакФерсон и полузависимая балка.

Список приведенного оборудование весьма подробен. Отметим, что ОТТС описывает лишь возможные варианты, без какой-либо гарантии обязательного присутствия в комплектациях определенных пунктов, однако общее представление об оснащении составить можно.

Так, Jolion может получить адаптивный круиз-контроль с функцией движения на малых скоростях, круговой обзор, проекцию на лобовое стекло, интерактивную мультимедийную систему, систему предупреждения о столкновении, функцию автоматического торможения, систему распознавания знаков, пешеходов и велосипедистов, ассистент удержания в полосе, контроль слепых зон, мониторинг движения в поперечном направлении и функцию предупреждения о столкновении сзади RCW.

Мультимедийка поддерживает интеграцию через Android Auto и Apple CarPlay, а также умеет менять громкость в зависимости от скорости. Также в описании фигурируют беспроводная зарядка и люк в крыше. В зимний пакет войдут обогревы зеркал, лобового стекла и форсунок омывателя. Продажи, по данным источника, стартуют в середине мая, а базовая цена кроссовера составит около 1,4 млн рублей.

Характеристики модели уже известны — так, габаритная длина Jolion составляет 4480 мм, это сегмент VW Tiguan, Kia Sportage и Hyundai Tucson, Renault Arkana и Kaptur.

Фото: Haval