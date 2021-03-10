Кроссовер Haval Jolion: названы сроки появления в России

В Украине первые машины появятся уже во втором квартале 2021 года, а к нам Jolion доберется ко второму полугодию.

Материалы по теме Известно название нового кроссовера Haval для России

Российский офис бренда Haval обозначил сроки расширения модельного ряда новым кроссовером: Jolion, получивший известность еще как концепт под именем Haval First Love, а позже — как Chulian для китайского рынка, приедет в Россию во втором полугодии 2021 года, пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу компании. Это будет первая из пяти моделей, которую компания собирается запустить в России до 2023 года.

В связи с этим на заводе Haval в Тульской области идет тестирование производственных площадей — в частности, в январе 2021 года тестовую сборку прошел как раз Haval Jolion, в то время фигурировавший в прессе еще как First Love. Имя Jolion подтвердилось позже, в конце февраля.

К настоящему моменту есть и технические подробности: 1.5 турбо, 143–150 л.с. (в зависимости от рынка), МКП в базе и 7-диапазонный робот в комплектациях подороже, причем топовая будет с полным приводом. Обещаются продвинутые системы помощи водителю, включая автопилот второго уровня.

Габаритная длина Jolion составляет 4480 мм, это сегмент VW Tiguan, Kia Sportage и Hyundai Tucson.

Однако цена, по прогнозам, может оказаться ниже, чем у конкурентов — на уровне компактных Hyundai Creta, Kia Seltos и Skoda Karoq.

Фото: Haval