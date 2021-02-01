Haval готовит для России конкурента Hyundai Creta

Привод только передний, зато «китаец» крупнее и весьма богат по оснащению.

Материалы по теме В России началась сборка кроссовера Haval First Love

Китайская компания Great Wall, которой принадлежит марка Haval, запатентовала в России внешность нового кроссовера — соответствующий документ появился на сайте Федерального института промышленной собственности (Роспатент).

Изображения полностью соответствуют серийной модели бренда, уже известной в Китае как Chulian, а изначально представленной в виде концепта под именем Haval First Love. Для сертификации в России была организована пробная сборка на заводе Haval под Тулой.

В российской линейке бренда этот кроссовер заменит ранее продававшийся H2, а в конкуренты ему прочат Hyundai Creta, Kia Seltos и Skoda Karoq.

Впрочем, «китаец» длиннее всех упомянутых на 100–200 мм, да и по колесной базе на 50–100 мм просторнее. По габаритам он ближе к VW Tiguan, но вот по цене, как ожидается, должен быть демократичнее — отсюда и сравнение с Кретой и Селтосом.

Кроссовер Chulian (он же First Love, российское название пока не известно) базируется на новой платформе L.e.m.o.n — той же, что лежит в основе более крупного Haval H6 третьего поколения.

Силовой агрегат в Китае пока один — это 1,5-литровая «турбочетверка», развивающая 150 л.с. и 220 Нм и работающая в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом. Привод только передний, что на фоне обозначенных конкурентов выглядит минусом.

На стороне китайского кросса — свежая и довольно привлекательная внешность, минималистичный, но не лишенный шарма интерьер, а также богатство оснащения: мультимедиа нового поколения с большим экраном, мультируль, система кругового обзора, интеллектуальный парковочный ассистент, контроль слепых зон, система очистки воздуха и многое другое.

Предполагается, что Chulian/First Love станет одной из пяти моделей, которые Haval запланировал к запуску в России до 2023 года, причем с локализацией производства на заводе под Тулой.

Из других известных кандидатов на российский конвейер Haval — большой кроссовер H6 и его версия кросс-купе.

Фото: Роспатент, Haval