Haval запустит в России пять новых моделей

Первым точно будет новый H6, однако есть понимание и по еще трем.

Материалы по теме Кроссовер Haval H6 будут собирать в России

До 2023 года китайский бренд планирует добавить в российскую линейку моделей пять пунктов. Об этом со ссылкой на представительство марки в России пишет сайт «Китайские автомобили». Пока не уточняется, что именно это будут за модели, однако по четырем из них уже есть достаточно аргументированные предположения.

Во-первых, пробную сборку на конвейере завода Haval под Тулой прошел кроссовер Haval H6 третьего поколения. При этом совсем недавно второе поколение было удалено из списка моделей на официальном сайте. Во-вторых, на территории завода также были замечены кроссовер Wey VV6 и пикап Great Wall Pao, что говорит о том, что компания рассматривает локализацию сборки и этих машин в России.

Haval Concept H

И в-третьих, в начале 2020 года компания рассказала своим российским дилерам о Concept H, который к настоящему моменту уже представлен в Китае как серийная модель First Love. По предварительной информации, этот новый компактный кроссовер заменит модель H2, которая у нас уже не продается.

До конца текущего года компания Haval планирует продать в России 15 000 машин, а через пять лет выйти на показатели Kia и Hyundai, увеличив продажи в десять раз. Также в планах у компании постройка в РФ второго завода.

Кроссоверы Haval уже сейчас довольно популярны в России. Владельцы назвали плюсы и минусы этих машин.

Фото: Haval