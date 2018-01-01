Внешний вид, цена, вместительность — это если про достоинства.

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Владельцам автомобилей Haval важно чувствовать себя в безопасности, находясь за рулем, и большинство из них довольны своим выбором. При этом 66,9% нынешних обладателей готовы к повторной покупке автомобиля данного бренда. Такие результаты получило аналитическое агентство «Автостат» в проведенном совместно с Haval-clubs.ru опросе, где поучаствовало более 250 автомобилистов, уже купивших себе Haval.

Основным преимуществом машин Haval перед другими марками поклонники бренда считают оптимальное соотношение цены и качества — этот аргумент стал решающим для 92,1%. Также большинство владельцев считают важными внешний вид, хорошее оснащение, вместимость и комфорт китайских машин. Собственно, отражает эту картину и топ сильных качеств автомобилей Haval по версии тех, кто эксплуатирует их каждый день (места с 1 по 3): внешний вид, цена, вместительность.

Если самый большой плюс (внешний вид) отметило 25% респондентов, то на наиболее существенный минус указали лишь 10%: это большой расход топлива. Также в списке трех главных недостатков Haval оказались неоптимальная работа трансмиссии и малое количество опций.

Другой недавний опрос объясняет, почему в последнее время китайские автомобили набирают популярность.

Фото: Haval