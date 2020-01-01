Плюсы и минусы Geely: рассказывают владельцы

Полторы сотни владельцев автомобилей китайской марки Geely приняли участие в исследовании, целью которого было выявить сильные и слабые стороны этих машин.

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Исследование проводило агентство «Автостат», определившее, что наибольшее удовлетворение клиенты китайской компании испытывают в отношении интерьера и дизайна салона своих машин. А при выборе автомобиля главным козырем по сравнению с другими марками называют оптимальное соотношение цены и качества.

Это же свойство машин вошло в топ-3 сильных сторон марки в целом. Кроме того, в плюсах владельцы называют привлекательную цену и, главное, комфорт машин Geely. А тройка главных минусов бренда такова: расход топлива, слабое ЛКП кузова и разгонная динамика.

Напомним, в России бренд Geely представлен четырьмя моделями: кроссоверами Atlas (на фото), Emgrand X7 и Coolray, а также кросс-хэтчбеком GS.

Осенью модельный ряд должен пополниться еще одним кроссовером, получившим имя Tugella.

Фото: Geely