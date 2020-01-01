В других странах, где продается модель, она известна как FY 11. Для России выбрали название второго по высоте водопада в мире.

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Geely получила все необходимое для продажи в России новой модели кроссовера FY 11, который в нашей стране было решено назвать именем водопада, расположенного в ЮАР и считающегося вторым по высоте после венесуэльского Анхеля. Соответствующее Одобрение типа транспортного средства размещено на сайте Росстандарта.

Машина разрабатывалась на созданной совместно со специалистами Volvo платформе CMA. Согласно ОТТС, в России будут продаваться как переднеприводные, так и полноприводные версии кроссовера.

По своим размерам (длина 4605 мм, колесная база 2700 мм) кросс-купе сопоставимо с Renault Arkana (длина 4545 мм, колесная база 2721 мм), но может оснащаться более мощным двигателем и 19- или 20-дюймовыми колесами (у Арканы 17-дюймовые).

По сути, мотор у Тугеллы будет один, но в разных вариантах мощности — 177 или 238 л.с. Заправлять его следует 95-м бензином (обычно китайские автопроизводители, и не только они, стараются перевести двигатели для российского рынка на 92-й бензин). В паре с двигателем будет предлагаться 8-ступенчатый автомат Aisin.

Продажи нового Geely Tugella, скорее всего, начнутся осенью 2020 года. Информации о новой модели на официальном сайте компании пока нет.

Подробнее о Geely FY 11 и о его конкурентах вы можете узнать здесь.

Фото: Geely