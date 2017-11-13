В 2020 году Geely привезет в Россию новое кросс-купе FY-11

Он построен на агрегатах Volvo и намерен потеснить Tiguan и RAV4

Материалы по теме Китайское кросс-купе с двигателем Volvo: скоро у нас в продаже

Китайская компания выводит на российский рынок кроссовер FY-11. В основе у кросс-купе — модульная платформа CMA, разработанная совместно шведами и китайцами, такую же «тележку» имеет в своей основе компакт-кроссовер Volvo XC40. Продажи в России должны стартовать в течение второй половины 2020 года, сообщает Autonews. Точная дата дебюта ввиду сложившихся условий пока не называется. Неизвестны и комплектации для России, поэтому можно оперировать только общими данными.

Габариты новинки — 4605 мм в длину, 1878 мм в ширину и 1643 мм в высоту при колесной базе 2700 мм — по последнему параметру он на 23 мм превосходит новый Volkswagen Tiguan. При этом китайский кроссовер аж на 119 мм длиннее, уступая 39 мм в ширине. По высоте Geely и Volkswagen идентичны — 1 643 мм у обоих. Кроме того, в конкуренты FY-11 прочат Mazda CX-5, Toyota RAV-4, Renault Arkana и Haval F7х.

В линейке силовых агрегатов — три варианта: 238-сильный 2-литровый мотор, работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом Aisin (такие же ставят на автомобили Mini и переднеприводные модели BMW), так называемый мягкий гибрид с трехцилиндровым 1,5-литровым 177-сильным двигателем и электромотором, а так же подключаемый гибрид с тем же двигателем, но более производительной электрической частью, вкупе дающей 258 л.с.

7-ступенчатый Робот гибридных версий переключает передачи всего за 0,2 секунды. Впрочем, «не гибридная» версия на автомате также будет быстрой: разгон до 100 км/ч обещается на уровне 6,8 секунды. Привод у китайского кросс-купе — передний или полный.

Последней на данный момент новинкой Geely в России является компактный кроссовер Coolray, недавно получивший базовую комплектацию с ценой 1 119 900 рублей.

Фото: Geely