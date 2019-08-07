Geely Coolray: появилась базовая комплектация. Опять больше миллиона

Эта комплектация стала четвертой. Раньше были подороже.

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Компания Geely объявила цены на самую доступную версию кроссовера Geely. Комплектация называется Comfort и стоит 1 089 999 рублей. Таким образом, базовый Coolray оказался дешевле Kia Seltos в самом простом исполнении, цена которого составляет 1 119 900 рублей. У переднеприводного китайского кроссовера в комплектации Comfort тот же 1,5-литровый 150-сильный турбомотор в содружестве с 7-ступенчатым преселективным роботом, что и у версий побогаче, а список опций довольно длинный.

В распоряжении владельцев базовой версии окажутся мультимедийная система с 10,25-дюймовым дисплеем, аудиосистема с 6 динамиками, мультируль, кондиционер, круиз-контроль, подогрев передних сидений и зоны покоя щеток стеклоочистителя, две подушки безопасности, системы помощи при торможении, подъеме и спуске, электромеханический ручник, камера заднего вида, дистанционный пуск двигателя, подсветка поворотов светодиодными противотуманками и 17-дюймовые легкосплавные диски колес. Можно выбрать чувствительность акселератора — между режимами Comfort, Eco и Sport.

Geely Coolray стартовал на российском рынке в середине марта текущего года. Предложенная сейчас комплектация стала четвертой — с начала продаж можно было выбрать из трех: Luxury, Flagship и Flagship Sport с ценами 1 289 999, 1 449 999 и 1 499 999 рублей.

В конце марта модель получила систему фильтрации воздуха, защищающую пассажиров от дыма, пыли, бактерий и вирусов, причем фильтром нового образца можно бесплатно оборудовать и ранее купленные кроссоверы Coolray.

Фото: Geely