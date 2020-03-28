Автомобиль в респираторе: Geely Coolray получил защиту от коронавируса

Geely первой в мире разработала систему антибактериальной и антивирусной очистки воздуха, поступающего в салон.

Материалы по теме В моем авто нет коронавируса! Инструкция

Главная часть системы очистки воздуха в Geely Coolray — это созданный по стандарту CN95 новый салонный фильтр, угольный элемент которого задерживает более 95% частиц диаметром менее 0,3 микрона, тем самым нейтрализуя запах, дым, пары формальдегида и поглощая 90% бытовых аллергенов — шерсть животных, пыльцу, пылевых клещей.

Geely заявляет, что система очистки воздуха кроссовера эффективно борется со спорами грибков, кишечной палочкой, золотистым стафилококком и защищает пассажиров не только от дыма и пыли, но и от бактерий и вирусов. По уровню эффективности новый салонный фильтр сравнивается с маской-респиратором. Система уже получила сертификат TÜV.

Для Geely это первая модель на российском рынке с такой защитой, служащей ответом на непростую ситуацию в мире, говорится в официальном сообщении компании. Ранее компания уже вела исследования по очистке воздуха в салоне авто, и Geely Coolray, выходя на рынок в непростое время, собрал все инновации воедино. Напомним, «За рулём» успел протестировать Geely Coolray на дорогах Санкт-Петербурга.

Новое время наверняка поменяет многое, в том числе и решения, применяемые в автомобилях. Но сейчас и на самом обычном автомобиле перемещаться безопаснее, чем на общественном транспорте, а если получается, то от поездок лучше воздержаться вовсе.

Фото: Geely Auto