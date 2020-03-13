Новый плюс личного авто: меньше шансов у коронавируса

Бегущая строка на телеэкране сообщает: в связи с коронавирусом Роспотребнадзор не рекомендует россиянам пользоваться общественным транспортом! Аналогичными заголовками пестрят и СМИ. А что рекомендует ведомство? Ответ напрашивается сам собой.

На самом деле Роспотребнадзор выразился корректнее: он рекомендует воздержаться от пользования общественным транспортом не вообще, а только в часы пик. Хотя общий смысл, конечно же, сохраняется. В частности, нам рекомендуется максимально ограничить посещение общественных мест — торговых центров, стадионов и, в том числе, автобусов с троллейбусами и метрополитенов. Дескать, чем меньше с кем-то общаешься, тем меньше риск подцепить заразу. Как там у Пушкина в его «Фаусте»: «...модная болезнь: она недавно вам подарена».

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Наверное, пожелание правильное. Хотя совершенно непонятно, как его реализовать на практике? Ведь часы пик потому и возникают, что множеству людей необходимо куда-то передвигаться в определенное время — на работу, на учебу и т. п. Ладно, увеселительные мероприятия в расчет пока не берем, но что делать тем, кто физически не может заменить присутствие на работе или в аудитории онлайновым общением? В шаговой доступности от присутственного места живут далеко не все, так на чем же тогда добираться?

Ответ напрашивается сам собой: на личном автомобиле. На том самом, альтернативой которому должны были стать автобусы, электробусы и каршеринги в придачу. На том, который негде припарковать, порой даже за деньги. На том, который создает огромные пробки, причем именно в часы пик. Но если альтернативы нет, да и Роспотребнадзор намекает...

Объявлять ли бойкот общественному транспорту? Я считаю, что это ни к чему. Особо сомневающимся каждый день показывают, как по ночам специалисты тщательно надраивают вагоны в том же метро. Думаю, не каждый личный автомобиль может похвастаться подобной чистотой. К тому же безопасность безопасностью, но и паниковать не нужно. И очень хорошо, что РИА «Новости» своевременно распространило высказывание президента союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктора Леонида Рошаля. Потому что уважаемый доктор предлагает наказывать за распространение паники, связанной с коронавирусной инфекцией, которая, по его мнению, ничуть не страшнее гриппа! В частности, не надо скупать продукты и лекарства, искусственно создавая дефицит и провоцируя недовольство всем и всеми.

«Спокойно надо жить и спокойно работать», — советует доктор медицинских наук, профессор Рошаль.

Я согласен с профессором.

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От себя добавлю: тщательно мыть руки с мылом, регулярно проветривать помещения и соблюдать правила личной гигиены нужно каждый день, а не только в связи с появлением очередной «модной болезни».

А тем, кто все-таки выбирает личную машину, я решительно рекомендую химчистку салона! Всегда утверждал и буду утверждать, что ездить в замызганном автомобиле, салон которого напоминает помойку, просто стыдно — безотносительно к пандемиям и вирусам.

Тем, кто при езде любит что-то пить, врачи рекомендуют горячий несладкий чай или, на худой конец, горячую воду. Новомодный вирус, как выясняется, не боится низких температур, а вот высоких остерегается.

От режима рециркуляции лучше отказаться: салон должен хорошо проветриваться.

А вот паниковать не нужно ни при каких обстоятельствах — пандемии и провокации только этого и ждут.