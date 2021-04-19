УАЗ поднял цены на Хантер, Патриот и Пикап

Минимальная цена за Хантер теперь составляет 867 000 рублей.

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Ульяновский автозавод изменил цены на все свои модели, за исключением коммерческих моделей, грузовика Профи и семейства однообъемников СГР (или «буханка»).

Хантер, Патриот и Пикап получили прибавку в прайсе, укладывающуюся в 1,5% прежней стоимости. Иными словами, Хантер подорожал на 10 000 рублей во всех версиях, а соплатформенные Патриот и Пикап — на 15 000 рублей.

Диапазон цен на Хантеры теперь составляет от 867 000 до 1 128 900 рублей, пишет Цена.Авто. Патриот обойдется в цену от 984 000 до 1 505 000 рублей. А за Пикап придется выложить от 1 004 000 до 1 550 000 рублей.

Топовый Патриот — уже дороже 1,5 миллионов рублей

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Продажи УАЗов в последнее время падают: так, по данным АЕБ, за первый квартал текущего года дилеры реализовали 5615 внедорожников, тогда как годом ранее удалось продать на 23% больше. Предыдущее подорожание с продукцией Ульяновского автозавода случилось в январе-2021 — тогда все модели «потяжелели» на 30–35 тыс. рублей.

Последние новинки УАЗа связаны с семейством Профи: недавно производитель показал Полуторку и автодом.

Фото: УАЗ