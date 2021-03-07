Новый Патриот? Назван партнер УАЗа по производству новой модели

Внедорожник создадут совместно с Isuzu. Пока только версия, но с вескими основаниями.

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Новым инжиниринговым и производственным партнером Ульяновского автозавода станет японская компания Isuzu, об этом сообщает Drom со ссылкой на собственные источники информации на УАЗе. Данные носят предварительный характер, но все указывает на то, что речь идет о сборке на ульяновском конвейере внедорожника с платформой Isuzu D-Max/MU-X, представленной в октябре 2020 года.

Есть вероятность, что новый рамный внедорожник будет использовать часть комплектующих, планировавшихся для нового Патриота (он же Патриот-2020 и «русский Прадо»), проект которого к настоящему моменту заморожен. В частности, по мнению издания, под капотом могут оказаться новые варианты мотора ЗМЗ-409, включая турбированный 170-сильный. В этом случае не исключается, что машина будет производиться под двумя брендами — Isuzu и УАЗ, для которого скорректируют внешность.

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Партнерство УАЗа и Isuzu не случайное: с 2018 года зарегистрировано совместное предприятие двух компаний, созданное под специнвестконтракт (СПИК), однако видимых плодов сотрудничества на данный момент нет. Ключевой датой локализации продукта по этому контракту является 2023 год. Именно сжатость сроков может подтолкнуть экономистов и инженеров к некоему симбиозу MU-X и Патриота-2020.

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Невыполнение условий СПИКа грозит Isuzu штрафными санкциями. УАЗу же, после заморозки проекта нового Патриота, скорее всего, предстоит вернуть выделенные Минпромторгом и Минобрнауки гранты, а также определиться, каким образом развивать модельный ряд. Поэтому интерес двух автомобильных брендов к совместной разработке и производству является обоюдным, заключает источник.

По словам гендиректора УАЗа Адиля Ширинова, партнеров в производстве нового внедорожника у российского завода будет несколько, и в мае 2021 года должны появиться новые подробности.

Фото: Isuzu