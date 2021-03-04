УАЗ создаст новый Патриот совместно с компаниями-партнерами

На предприятии экономят средства и стремятся не заниматься разработками «с нуля».

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Генеральный директор Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов поделился информацией о возможных путях реализации проекта нового поколения внедорожника УАЗ Патриот, получившего обиходное название «русский Прадо». Глава предприятия подтвердил ранее озвученную пресс-службой информацию: на проект повлияли пандемия и макроэкономическая ситуация, но он не закрыт, а лишь приостановлен. План реализации проекта будет пересмотрен.

Мы очень внимательно смотрим на альтернативные решения. Вкладывать деньги в собственные разработки «с нуля» крайне сложно. Сегодня более разумен вопрос партнерства. Посмотрите на альянсы производителей на российском рынке. Это эффективные и правильные решения, где мы видим синергию производственных возможностей и адаптации разработок. Мы хотим быть привлекательным активом, а для этого должны генерировать прибыль», — отметил Адиль Ширинов в интервью ресурсу 73online.ru.

Один из возможных вариантов облика нового Патриота

Руководитель завода рассказал, что партнеров точно будет несколько, а детали новой коллаборации будут открыты в мае текущего года. Напомним, изначально новый Патриот хотели проектировать с использованием наработок по кроссоверу УАЗ-3170 (проект к настоящему моменту закрыт), но финансы и кадры начал забирать проект Aurus, в котором УАЗ принимает участие, поэтому от ряда перспективных решений пришлось отказаться.

Тем не менее, были запатентованы новые модификации бензинового двигателя ЗМЗ-409: 2,5-литровый атмосферник (145 л.с., 240 Нм) и два турбированных варианта объемом 2,3 литра (150 л.с., 330 Нм и 170 л.с., 350 Нм). В январе 2020 года пресс-служба УАЗа сообщила, что работы по проекту заморожены, но от разработки новой платформы предприятие не отказывается.

В феврале 2021 года стало известно о том, что российская армия закупает внедорожники Haval H9.

Фото: Кирилл Гаврилин