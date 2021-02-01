Российская армия закупает внедорожники Haval H9 — журнал За рулем

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Российская армия закупает внедорожники Haval H9

По предварительным данным, это будет основной штабной автомобиль.

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В Армии РФ стали появляться внедорожники Haval H9 — Министерство обороны начало закупку этих машин для своих нужд. Об этом говорит тот факт, что автомобили данной модели с черными номерами, свойственными для военных, все чаще попадаются на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Калуги, Ярославля, Краснодарского, Хабаровского и Приморского краев, сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на сервис avto-nomer.ru. По данным сервиса, сейчас зарегистрировано 19 армейских Haval H9.

Машины, по сведениям издания, используются на автобазах МО и Генштаба, Московского, Ленинградского, Северо-Кавказского и Дальневосточного военных округов, а также в ВМФ. Кроме того, один автомобиль замечен в Нагорном Карабахе.

На фото — гражданский вариант Haval H9. Армейские машины — черные и с черными регистрационными знаками
На фото — гражданский вариант Haval H9. Армейские машины — черные и с черными регистрационными знаками

В армии эту информацию не комментируют, однако источник издания подтверждает, что Haval выиграл тендер на поставку внедорожников H9 в штабы военных округов.

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Предполагается, что Haval H9 станет основной штабной машиной в Армии России; техника прошла жесткий отбор, а контракт подписан на длительный срок.

Самая доступная комплектация Haval H9 называется Comfort и стоит 2 525 000 рублей. Отечественный УАЗ Патриот гораздо дешевле — от 939 000 до 1 435 000 рублей, но значительно уступает в оснащении и характеристиках. Ульяновский автозавод, напомним, разрабатывал новое поколение Патриота, но сейчас работы по нему заморожены.

Фото: Haval

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Отзывы о Haval H9 (1)

Haval 2016 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

отличная машина

Недостатки:

нет

Комментарий:

Да H9 получился крайне стильным и брутальным автомобилем со своей изюминкой. Очень радует наличие разнообразных электронных систем, которые помогают водителю как на трассе , так и на бездорожье.

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