Haval H9 подешевел. И «полегчал»

Новая комплектация Comfort становится самой доступной для данной модели. Haval H9 в комплектации Comfort предложат в 5-местном варианте (остальные версии семиместные) с 2-литровым бензиновым двигателем и 8-ступенчатой АКП.
В этой версии будут 17-дюймовые легкосплавные диски (в других версиях — 18-дюймовые), но вариантов окраски будет три, как и в остальных. Это металлики: белый, черный и темно-серый.
Интерьер Haval H9 в версии Comfort также будет чуть проще: сиденья отделаны тканью, а не кожей, регулировка сидений водителя и переднего пассажира ручная и возможна в 6 и 4 направлениях соответственно. Для остальных версий предлагают электрорегулировки сиденья водителя по 8 направлениям с памятью настроек, а переднего пассажира — по 4 или 6 направлениям.
Среди оснащения автомобиля есть функции обогрева передних сидений и руля, трехзонный климат-контроль, система бесключевого доступа, круиз-контроль, а также камера заднего вида с динамической разметкой. В салоне установлена аудиосистема с 7 динамиками, включая сабвуфер, мультимедийная системой с 8-дюймовым цветным сенсорным дисплеем и USB—разъемом.
Внедорожник оснащен системой выбора режима движения, понижающей передачей 4L, функцией принудительной блокировки заднего межколесного дифференциала, а также системами помощи при спуске и интеллектуального полного привода.
За безопасность автомобиля отвечают фронтальные и передние боковые подушки безопасности, шторки безопасности, ремни безопасности с преднатяжителями для сидений первого и второго рядов, антиблокировочная и противобуксовочная системы, а также передние и задние датчики парковки.
В упрощенной версии автомобиль лишен набора премиального оборудования: функции адаптивного освещения, омывателя фар, люка с электроприводом, подсветки подножек, атмосферной подсветки салона, шторки в багажнике, системы мониторинга слепых зон и предупреждения о появлении помехи при движении задним ходом, системы предупреждения о выходе из полосы движения, массажа и вентиляции передних сидений, системы очистки и ионизации воздуха в салоне, обогрева задних сидений, лазерной подсветки пространства около дверей, обогрева ветрового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя и зеркала заднего вида с автоматическим затемнением. Но в целом оснащение этой версии все равно небедное.
- Выпуск рамного внедорожника Haval H9 стартовал в России в октябре прошлого года на предприятии, расположенном в Тульской области.
Фото: Haval