В планах — оснащение двумя кроватями с индивидуальными лампами, платяным шкафом и дополнительными шторками, крепящимися к подъемным бортам.

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Ульяновский автозавод показал новую версию модели Профи. Это многофункциональный фургон, созданный совместно с компанией «Автодом», и он нацелен на довольно широкий спектр клиентов. Все основные узлы и агрегаты повторяют УАЗ Профи: двигатель ЗМЗ Про (150 л.с.), 5-ступенчатая МКП, полный привод, понижающий ряд, стандартная рама и двухрядная кабина, позади которой — стеклопластиковый модуль на стальном несущем каркасе, монтирующийся на стандартные места рамы.

Внутри — износостойкое покрытие на стенках и бакелитовая влагозащитная фанера на полу. В передней части есть регулируемый воздухозаборник, в стойках — резьбовые точки крепления для аппаратуры или фиксации груза. Все оборудование, которое вы захотите использовать, можно запитать от штатного разъема электропроводки.

Вариантов исполнения предложено сразу два: с одной-единственной задней подъемной дверью или со створками, открывающимися с трех сторон. Все эти элементы, кстати, оснащены амортизационными упорами и замками. Полезный объем модуля — 5 кубометров. Опционально будут предложены рейлинги, поперечины для багажника (нагрузка — до 50 кг), теплоизоляция, комплект напольных такелажных реек и колец или рым-болтов по углам корпуса.

Версия позиционируется как универсальный автомобиль для оперативных и экстренных служб, а также для частных лиц. Пресс-служба завода сообщает, что фургон предназначен для выполнения широкого круга задач и может быть не только транспортом специального назначения или, к примеру, мобильной лабораторией, но и просто практичным LCV.

Есть перспектива появления туристической версии с двумя спальными местами (их можно демонтировать и использовать как лежаки на открытом воздухе), платяным шкафом, ночными светильниками, лампами индивидуального освещения и дополнительными шторками для всех трех открывающихся створок.

Такие фургоны делают на мощностях компании «Автодом» в Ульяновске. Модификация уже получила ОТТС, а продаваться будет как через дилерские центры УАЗа, так и напрямую через компанию-производителя.

Недавно у Профи появилась версия грузоподъемностью 1,5 тонны — УАЗ рассказал, какой у Полуторки запас выносливости.

Фото: УАЗ