Какой запас выносливости у новой Полуторки УАЗа? Есть точные цифры

Запас должны обеспечить задние шины с двускатной ошиновкой и усиленная рама.

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В марте 2021 года УАЗ представил новую версию коммерческого грузовика Профи, модификация с двускатной ошиновкой задней оси получила официальное название Полуторка. В полном соответствии с названием, официальная грузоподъемность автомобиля составляет 1,5 тонны, при этом объем кузова в стандартном исполнении — 10,5 кв. м, а в длиннобазном — 16 кв. метров.

После презентации в официальном сообществе УАЗ в соцсети ВКонтакте появилось дополнение к этой информации для тех, кто «использует кузов по максимуму». Утверждается, что «Полуторку такой работой не напугаешь», ведь двускатная ошиновка не только дает больше шансов доехать до шиномонтажа, но и обеспечивает хороший запас грузоподъемности.

Каждая отдельная шина Полуторки рассчитана на 925 кг, значит, четыре выдержат 3700 кг. При этом указанная в ОТТС максимальная нагрузка на заднюю ось составляет 2375 кг. Путем несложных арифметических действий получаем, что запас выносливости задних шин — более 50%», — заключает администратор сообщества.

Также в комментариях к посту поясняется, что рама автомобиля усилена по сравнению со стандартным Профи и выдержит заявленные нагрузки.

Ранее на УАЗе раскрыли все подробности о Полуторке, в частности, рассказали о том, что колесная база увеличилась на 30 мм, передняя колея — на 48 мм, а также появились новые крепления подвесок.

Фото: УАЗ