«Полуторка» стала более универсальным коммерческим автомобилем благодаря не только двускатной ошиновке.

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Профи теперь — полноценный легкий коммерческий грузовик, способный перевозить до 1,5 тонн. На УАЗе подчеркивают, что при разработке новой версии учли все пожелания клиентов и требования современного рынка. Чем же машина отличается от уже привычного Профи?

«Полуторка», а это официальное название версии, получила большой запас прочности, стала безопаснее, комфортнее, а ее поведение на дороге изменилось в лучшую сторону. Главный плюс и основная особенность новинки — двускатная ошиновка колес заднего моста, что позволяет перевозить больше груза, сохраняя устойчивость автомобиля на дороге.

Колесная база машины увеличилась на 30 мм, до 3530 мм. Больше стала и колея передних колес, которая составляет 1648 мм (+48 мм). Рама из П-образных профилей, толщина металла которых достигает 3,5 мм, появились новые крепления подвесок.

Грузоподъемность автомобиля была увеличена за счет новых рессор с увеличенной стрелой прогиба, а колея их установки стала шире на 50 мм. Это решение также улучшило устойчивость автомобиля на дороге: крены стали меньше. Для того чтобы груженая «Полуторка» не трепала водителю нервы во время торможений, все колеса оснастили вентилируемыми дисковыми тормозами.

Изменилась и передняя подвеска. Здесь появились 4 продольных рычага и жесткая тяга Панара. Рулевое управление стало менее ватным благодаря раздельным креплениям тяг увеличенной жесткости. По ощущениям это все еще грузовик, но по своим повадкам он уже гораздо ближе к легковым машинам.

Двускатная ошиновка сделала грузовой отсек шире. В стандартном варианте в кузове смогут поместиться 5 паллет (10,5 м3). Длиннобазный вариант «Полуторки» имеет колесную базу 4180 мм, а его длина достигает 7050 мм. Благодаря этому площадь грузовой платформы увеличилась на 36% — до 8,65 м2, а объем вырос на 52% — до 16 м3. Здесь поместится уже восемь паллет.

Рама этого варианта получила дополнительные секции за кабиной и в задней части. Бонусом стало то, что теперь под кузовом битопливных версий можно будет размещать газовый баллон увеличенной емкости, куда помещается 150 литров.

Кресло водителя стало гораздо удобнее благодаря более развитой боковой поддержке. Оно также имеет регулировки по высоте и поясничный подпор. По вылету и углу наклона регулируется и рулевая колонка. Кроме того, кресло оснащено обогревом. Также грузовик оснащается кондиционером с отдельным воздуховодом в бардачке. Можно заказать обогрев лобового стекла и пассажирских сидений (их справа от водителя два).

В «базе»: подушка безопасности водителя, антиблокировочная система тормозов с распределением усилий по колесам, центральный замок и иммобилайзер, электростеклоподъемники, зеркала с обогревом.

«Полуторка» с короткой базой станет оснащаться всеми ранее доступными надстройками, тогда как длиннобазный вариант первое время будет предлагаться лишь с тентованной бортовой платформой. Позже появится промтоварный, изотермический и еврофургоны.

На Профи с двускатной ошиновкой дается гарантия 4 года или 150 000 километров пробега (что наступит раньше).

Стоимость «Полуторки» составит от 980 000 рублей, но на предприятии пообещали, что автомобиль будет участвовать в различных акциях и на него будут распространяться различные особые предложения, а значит базовую версию можно будет купить по цене менее 800 000 рублей. Длиннобазный вариант обойдется в сумму от 1 025 000 рублей без учета скидок и акций.

Сколько могут выдержать рессоры УАЗа? Результаты эксперимента вы найдете здесь.

Фото: УАЗ