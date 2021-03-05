Как сломать рессору на Патриоте: инструкция УАЗа

Некоторые владельцы отечественного внедорожника уверены, что после модернизации его рессоры стали менее надежными. Это не так, попытались разуверить их инженеры.

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В доказательство УАЗ опубликовал в соцсетях полушуточное видео, в котором тестирует прочность рессор на стенде при различных нагрузках. Напомним, что после модернизации внедорожника в 2018 году вместо трехлистовых рессор стали устанавливать двухлистовые, что улучшило плавность хода, но вызвало недоверие владельцев, ведь «три всегда надежнее, чем две». Некоторые даже стали менять их на прежние трехлистовые или еще более усиленные. Ролик снимали на Чусовском металлургическом заводе, рессорами которого комплектуется любой УАЗ Патриот. На видео пресс дает на деталь разные нагрузки, и при максимальной в 8 килоньютонов (815 кг-сил) рессора ломается. Однако, оказывается, дело вовсе не в прочности металла — некий «редиска» в маске до этого подпилил элемент.

Пользователи ВКонтакте по-разному отнеслись к этому сюжету.

Федор Шаляпин: «Да, все класс, только проседают они, *** как! Причем — не равномерно со всех сторон, а как бог на душу пошлет...»

Victor Komlev: «Не, ребят, если честно, то двухлистовые рессоры, которые с завода стоят — это провал в прямом и переносном смысле. Не на том сэкономили! В салоне машины стоят новые на этих рессорах — мост задний уже на отбойниках лежит. На „Патрике“ 19 года выкинул штатные двухлистовые через пару месяцев. Сейчас уже год езжу на 4-листовых Чусовского завода — бед не знаю».

Алена Токарева: «С другой стороны, три уже жестковаты для пассажиров. Я полагаю, именно для комфорта убрана рессора, но придерживаюсь мнения, что нужно кардинально пересматривать подвеску, я буду ставить пружины».

Дмитрий Афанасьев: «Завод одновременно облегчил машину, плюс придушил артикуляцию моста стабилизатором. Но! При прочих равных ходах подвески лист двухлистовой рессоры должен быть толще, а следовательно, при прочей равной деформации (прогибе) напряжения в нем больше. Чудес не бывает — устанет такой лист быстрее».

Николай Петров: «УАЗ, спасибо за интересное видео! Ух и достается же вам за мелкие „косяки“! Машина отличная, идея прекрасная, а вот досадная мелочь все сводит на нет! Избавляйтесь от недобросовестных поставщиков. А того, „подпиливающего“, вообще поставьте в угол! Продолжаем пока ждать РУССКИЙ Прадо!».

Artem Zhirkov: «А у меня двухлистовые рессоры стандартные отлично ходят, притом часто с прицепом езжу. Так что спасибо УАЗу!».