Как сломать рессору на Патриоте: инструкция УАЗа

Пользователи ВКонтакте по-разному отнеслись к этому сюжету.
Федор Шаляпин: «Да, все класс, только проседают они, *** как! Причем — не равномерно со всех сторон, а как бог на душу пошлет...»
Victor Komlev: «Не, ребят, если честно, то двухлистовые рессоры, которые с завода стоят — это провал в прямом и переносном смысле. Не на том сэкономили! В салоне машины стоят новые на этих рессорах — мост задний уже на отбойниках лежит. На „Патрике“ 19 года выкинул штатные двухлистовые через пару месяцев. Сейчас уже год езжу на 4-листовых Чусовского завода — бед не знаю».
Алена Токарева: «С другой стороны, три уже жестковаты для пассажиров. Я полагаю, именно для комфорта убрана рессора, но придерживаюсь мнения, что нужно кардинально пересматривать подвеску, я буду ставить пружины».
Дмитрий Афанасьев: «Завод одновременно облегчил машину, плюс придушил артикуляцию моста стабилизатором. Но! При прочих равных ходах подвески лист двухлистовой рессоры должен быть толще, а следовательно, при прочей равной деформации (прогибе) напряжения в нем больше. Чудес не бывает — устанет такой лист быстрее».
Николай Петров: «УАЗ, спасибо за интересное видео! Ух и достается же вам за мелкие „косяки“! Машина отличная, идея прекрасная, а вот досадная мелочь все сводит на нет! Избавляйтесь от недобросовестных поставщиков. А того, „подпиливающего“, вообще поставьте в угол! Продолжаем пока ждать РУССКИЙ Прадо!».
Artem Zhirkov: «А у меня двухлистовые рессоры стандартные отлично ходят, притом часто с прицепом езжу. Так что спасибо УАЗу!».
- Ранее УАЗ решил провести перепись собаководов.