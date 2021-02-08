УАЗ объявил перепись собаководов — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

УАЗ объявил перепись собаководов

На внедорожниках со своими хозяевами путешествуют самые разные представители четвероногих: от той-терьеров до маламутов.

Материалы по теме
Безопасная перевозка животных в автомобиле: 10 простых правил

Официальное сообщество УАЗа в социальной сети ВКонтакте разместило пост, ставящий целью провести «перепись собаководов». В комментариях под публикацией предлагается выкладывать фотографии своих питомцев, указав их количество, клички и породу.

Пользователи показали активность, как минимум не меньшую, чем в случаях, когда речь заходит о нюансах эксплуатации ульяновских внедорожников: за пару дней под постом набралось около 200 комментариев, солидная часть которых снабжена фотографиями и описаниями собак подписчиков.


Выяснилось, что в УАЗах со своими хозяевами путешествуют самые разные представители четвероногих: от той-терьеров, такс и джек-расселов до овчарок, хаски и маламутов.

Материалы по теме
Здесь можно выиграть Lada Niva Travel

Впрочем, невероятную фотогеничность и тягу к путешествиям показали и дворняги.

Охота, рыбалка, дача, курорт — собаки сопровождают уазоводов повсюду. «Перепись собаководов» способна вызвать удивительное ощущение: как будто каждый владелец УАЗа в обязательном порядке имеет еще и собаку...

Может быть, УАЗы просто больше всего подходят для поездок с питомцами? Поделитесь мнением в комментариях.

Фото: ВКонтакте / Ярослав Караваев, Александр Кузнецов, Андрей Редькин, Руслан Климов, Николай Горохов, Антон Маслов

УАЗ объявил перепись собаководов

На внедорожниках со своими хозяевами путешествуют самые разные представители четвероногих: от той-терьеров до маламутов.

УАЗ объявил перепись собаководов — фото 1222214УАЗ объявил перепись собаководов — фото 1222215УАЗ объявил перепись собаководов — фото 1222218УАЗ объявил перепись собаководов — фото 1222219УАЗ объявил перепись собаководов — фото 1222216УАЗ объявил перепись собаководов — фото 1222217УАЗ объявил перепись собаководов
УАЗ объявил перепись собаководов

На внедорожниках со своими хозяевами путешествуют самые разные представители четвероногих: от той-терьеров до маламутов.

УАЗ объявил перепись собаководов — фото 1222214УАЗ объявил перепись собаководов — фото 1222215УАЗ объявил перепись собаководов — фото 1222216УАЗ объявил перепись собаководов — фото 1222217УАЗ объявил перепись собаководов — фото 1222218УАЗ объявил перепись собаководов — фото 1222219УАЗ объявил перепись собаководов
301
Оцените материал
1:0
Читать комментарии
Загрузка...