УАЗ объявил перепись собаководов

На внедорожниках со своими хозяевами путешествуют самые разные представители четвероногих: от той-терьеров до маламутов.

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Официальное сообщество УАЗа в социальной сети ВКонтакте разместило пост, ставящий целью провести «перепись собаководов». В комментариях под публикацией предлагается выкладывать фотографии своих питомцев, указав их количество, клички и породу.

Пользователи показали активность, как минимум не меньшую, чем в случаях, когда речь заходит о нюансах эксплуатации ульяновских внедорожников: за пару дней под постом набралось около 200 комментариев, солидная часть которых снабжена фотографиями и описаниями собак подписчиков.

Выяснилось, что в УАЗах со своими хозяевами путешествуют самые разные представители четвероногих: от той-терьеров, такс и джек-расселов до овчарок, хаски и маламутов.

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Впрочем, невероятную фотогеничность и тягу к путешествиям показали и дворняги.

Охота, рыбалка, дача, курорт — собаки сопровождают уазоводов повсюду. «Перепись собаководов» способна вызвать удивительное ощущение: как будто каждый владелец УАЗа в обязательном порядке имеет еще и собаку...

Может быть, УАЗы просто больше всего подходят для поездок с питомцами? Поделитесь мнением в комментариях.

Есть и другой вариант — приобрести трейлер с удобствами для собак.

Фото: ВКонтакте / Ярослав Караваев, Александр Кузнецов, Андрей Редькин, Руслан Климов, Николай Горохов, Антон Маслов