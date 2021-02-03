Трейлер Bowlus: с удобствами для собак

Дистанционный контроль температуры помогает домашним животным оставаться в комфорте, когда владельцу потребуется отлучиться.

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Девяносто лет назад компания Bowlus первой изобрела прицепы для путешествий с алюминиевым покрытием, и это стало традицией, которая продолжается и по сей день. В блестящем металле воплощено роскошное сочетание технологий и материалов, примером которого является последний автомобиль компании — туристический трейлер Terra Firma, выпущенный ограниченным тиражом.

Одной из его главных особенностей является система удаленного контроля и мониторинга температуры: владельцы домашних могут быть спокойны, когда они оставляют своих питомцев внутри одних, отлучаясь по делам. Управление температурным режимом обеспечивается с помощью Bluetooth и подключения к интернету.

Инженеры Bowlus пошли еще дальше, предложив для домашних животных выдвижные миски для еды и воды и персонализированную кровать-будку.

Здесь есть большая ванная комната в гостиничном стиле, с горячей водой и подогреваемым полом, туалет с гигиенической кассетной системой и зеркало в полный рост.

Возможности трейлера позволяют провести две недели автономно, без подключения к сети, при этом экономить электричество не потребуется! Аккумуляторы прицепа имеют функцию быстрой зарядки, которая позволяет их полностью зарядить за три-четыре часа. У Bowlus также есть внешняя розетка на 110 вольт, способная обеспечить электрокар, который тянет прицеп, запасом хода до 25 км.

Внутри клиенты могут выбрать одну из сотни возможных комбинаций интерьера или комбинировать их по своему усмотрению, что кажется сложной задачей при таком обилии вариантов.

В спальне две односпальные кровати, которые при желании можно преобразовать в одну большую. Кузовные алюминиевые пластины держатся на более 5000 заклепок авиационного класса, и все это великолепие обходится недешево. Стоимость трейлера начинается от 265 000 долларов, при этом предзаказ можно сделать только на 2022 год.

Создатели трейлера уверяют, что «Terra Firma — это бронированные „ножны“, защищающие от вызовов, которые бросает вам мир».

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Фото: Bowlus