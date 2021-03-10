УАЗ представил «полуторку» Профи

Новая версия УАЗа составит серьезную конкуренцию ГАЗели и сможет штурмовать бездорожье.

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На легкие грузовые автомобили с двускатной шиновкой приходится почти половина спроса, но большинство предложений на рынке являются моноприводными. С выходом нового УАЗа Профи выбор будет существенно расширен. Это полноприводный грузовой внедорожник полной массой 3,5 тонны.

У машины улучшили рулевое управление. Повысилась и устойчивость автомобиля за счет модернизации подвески. Все нарекания к машине и к ее поведению в загруженном состоянии были учтены. Колесная база стала больше на 30 мм, а передняя и задняя (по рессорам) колеи расширились на 49 мм. Это позволило лучше распределить массу автомобиля по осям: треть ее приходится на передние колеса и две трети — на двускатные задние.

Кроме того, сзади появились новые рессоры повышенной жесткости и подшипники, не нуждающиеся в регулировке преднатяга. Новая передняя подвеска имеет четыре рычага, а рулевые тяги тоже стали жестче, что улучшило обратную связь колес с рулем. Кроме того, на всех колесах теперь дисковые тормоза.

Стоит новинка от 980 000 и от 1 025 000 рублей — за длиннобазный вариант, что значительно дешевле, чем цена основного конкурента — ГАЗели. Машины уже представлены у дилеров и покупатели могут пройти тест-драйв.

Подробнее о доработках УАЗа Профи вы можете узнать здесь.

Фото: УАЗ