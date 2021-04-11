Конкуренты УАЗа от Haval: первые фото в России

По предварительным данным, обе модели встанут на конвейер тульского завода уже в 2023 году.

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Компания Haval привезла в Россию две свои новейшие модели — Big Dog и Wey Tank 300. Машины поучаствовали в закрытом показе на конференции дилеров марки, которая прошла в Сочи, сообщает сайт «Китайские автомобили». Кузова обоих выставочных автомобилей имеют оранжевый цвет, но разных оттенков. По данным источника, оба автомобиля компания Haval планирует производить на заводе бренда под Тулой. Дата старта производства пока ориентировочная, 2023 год.

Wey Tank 300 по габаритом близок к отечественному УАЗ Патриот: габариты составляют 4760, 1930 и 1927 мм при колесной базе 2750 мм (у Патриота — 2760 мм). Углы въезда и съезда равны 33° и 34°(у отечественной машины оба показателя — 35°). Дорожный просвет у Wey Tank — внушительные 224 мм, в то время как у Патриота — 210 мм.

В основе Wey Tank 300 — рамная платформа GW P01, на ней же построена флагманская модель H9. Двигатель — бензиновый турбо, мощностью 227 л.с. Он работает в паре с автоматом ZF. Передний мост подключается жестко, по схеме part-time, как и у Патриота. Есть понижайка и блокировки переднего и заднего дифференциалов. Цена в Китае, в переводе на рубли, стартует от 2,1 млн рублей.

А вот Big Dog (в Китае — DaGou с тем же значением) — это кроссовер с несущим кузовом, но не менее интересными характеристиками. С точки зрения дизайна он выполнен в том же брутальном стиле с акцентом на ретро, но, вопреки названию, все же меньше Танка по габаритам: 4620 x1890 x 1780 мм при колесной базе в 2738 мм.

Китайская цена, в переводе на российскую валюту, начинается от 1,4 рублей. При этом у внедорожника есть пара силовых агрегатов на выбор: турбированные 1,5 (169 л.с.) и 2,0 (211 л.с.) в паре с роботом 7DCT, полным приводом и принудительной блокировкой заднего диффа.

Фото: «Китайские автомобили»