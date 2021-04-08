Haval начал выпуск в России нового кроссовера Jolion

Уже скоро состоится российская премьера новинки, после чего автомобиль поступит в продажу.

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На нашем рынке скоро появится новая модель кроссовера — Haval Jolion (Хавейл Джолион), которая будет выпускаться на российском заводе в Тульской области. Купить его можно будет уже через месяц, в конце весны.

Jolion оснастят 4-цилиндровым бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра и мощностью 143 л.с. (210 Нм), а также, на выбор покупателя, 7-ступенчатым роботом 7DCT с двойным сцеплением мокрого типа или 6-ступенчатой механикой.

В основе кроссовера лежит модульная облегченная платформа L.E.M.O.N., а значит машина будет весить немного, что положительно скажется не только на динамике, но и на ресурсе подвески, а также на экономии топлива.

Длина Haval Jolion составляет 4472 мм, а его колесная база достигает 2700 мм. Таким образом, конкурентами ему могут быть Hyundai Tucson, Kia Sportage или кроссоверы Renault Kaptur и Arkana. Стоимость новинки пока не называется.

Российские военные, а точнее командующий состав, решили пересесть с УАЗов на китайские кроссоверы Haval.

Фото: Haval