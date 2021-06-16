Новый китайский кроссовер Jolion: первый тест-драйв и видео

В этом году Jolion будет раскручиваться, а уже в 2022-м должен оттянуть на себя треть спроса на Хавейлы — продать планируют около 10 000 машин.
Глядя на успех более дорогих F7 и F7x, поверить в это несложно. На лавры Креты — бессменного лидера среди небольших и недорогих кроссоверов — «китаец» не претендует, а идущих следом вполне может потеснить. Причем под ударом окажется не утилитарный Renault Duster (второе место в классе), а стильный Renault Arkana. И Arkana, и Jolion нацелены на одну аудиторию — молодежь, которая любит яркую внешность.
Просторный салон, тесный багажник
Создатели Джолиона сконцентрировались на заднем сиденье. Такого простора нет ни у кого в классе! Даже у Арканы, которая на 73 мм длиннее и имеет на 21 мм большую колесную базу.
Немудрено, ведь в Китае делают массу знакомых нам моделей, но с увеличенным расстоянием между осями. Здесь будет вольготно взрослым и дети в креслах не испачкают ногами спинки передних сидений.
Занятно, что кузова у машин с разными трансмиссиями отличаются. В переднеприводной версии пол идеально ровный, а в модификации со всеми ведущими колесами появляется тоннель. Правда, настолько небольшой, что не доставляет пассажирам неудобств.
Мультимедиа — круто
Автомобильными функциями теперь актуально управлять через сенсорный экран, а не олдскульными кнопками. Haval Jolion в тренде. В зависимости от комплектации его центральный дисплей имеет диагональ 10 или 12,3 дюйма: больше не предлагает никто из конкурентов.
Прежде у китайцев были проблемы с логикой построения меню и переводом на русский. Всё в прошлом: претензий к кроссоверу нет. Даже обогрев сидений, управление которым зашито в мультимедиа, находится интуитивно легко и включается в два клика.
Разрешение камер (одна или четыре, в зависимости от уровня оснащения) шикарное — такое и в премиуме редко увидишь. Есть поддержка протоколов Android Auto и Apple CarPlay. Сервисы Яндекса должны появиться в этом году, и тогда система станет еще удобнее. Но и сейчас она адекватно работает и не подтормаживает.
Основное замечание: конструкторы не предусмотрели клавиши быстрого доступа к основным разделам. Линейка, которая располагается под дисплеем, сенсорная. Она бликует и снабжена набором далеко не первоочередных функций.
Аккуратно на бездорожье
По данным производителя, у Джолиона под штатной пластиковой защитой 190 мм, а по факту — чуть больше 180 мм. Плюс в защите большой вырез, который снижает ее ценность. С Арканой и Дастером не сравнить — у них клиренс больше 200 мм.
За подключение задних колес отвечает муфта Borg Warner (Haldex пятого поколения). Каковы ее настройки, еще только предстоит узнать. Но со скромным дорожным просветом и без возможности принудительной блокировки не стоит рассчитывать на серьезные способности вне асфальта. Jolion — городской кроссовер, на котором можно лишь изредка съезжать с ровной дороги.
Выглядит небодрым
Технические характеристики заверяют, что у Джолиона бодрый нрав. Мощность турбомотора — 150 «лошадей», разгон 9,8 с до сотни. Но смотришь на строку со снаряженной массой и начинаешь сомневаться. Jolion с роботом весит 1445 кг, а с полным приводом — на 180 кг больше. Плюс китайские преселективы далеко не так скорострельны, как, например, вышколенные фольксвагеновские DSG.
Ощущения на ходу подтверждают, что маленькому Хавейлу больше по нраву размеренная езда. Arkana с турбомотором 1.3 на 150 сил разгоняется до 100 км/ч за 10,2–10,5 с в зависимости от типа привода, но субъективно кажется бодрее. Дождемся сравнительного теста — посмотрим, что покажут замеры по приборам.
Подвеска для ровных дорог
Jolion жестко сообщает о каждом дорожном дефекте. Плавные неровности подвеска отрабатывает терпимо, а те, что побольше и поглубже — громко. А на грунтовке быстро понимаешь, что и до пробоя недалеко. Еще одно подтверждение, что Jolion создан, в первую очередь, для города.
Впрочем, это не хорошо и не плохо — многие современные кроссоверы заточены под асфальт. Просто надо помнить об этой особенности Джолиона, если присматриваете автомобиль для езды по плохим дорогам.
Дешевле, но богаче по оснащению
Базовый Haval Jolion с передним приводом, 143-сильным мотором 1.5 турбо и механикой стоит 1,19 млн рублей. За доплату в 100 тысяч предложат преселективный 7-ступенчатый робот или второй уровень оснащения.
Полный привод стартует с 1,51 млн рублей. С ним идет уже 150-сильный мотор, а коробка — только роботизированная. За 1,56–1,68 млн (2WD или 4WD соответственно) купите машину с активным «круизом», сканером дорожных знаков, системой удержания в полосе, проекционным дисплеем и камерами кругового обзора с шикарным качеством картинки. Столь богатого набора среди близких по цене кроссоверов не предлагает никто.
По соотношению цены, размеров и оснащения Jolion — лучшее предложение. Arkana дороже: машины с турбомоторами стоят от 1,51 млн рублей с передним приводом, а полноприводные — от 1,69 млн. Ближе всего по цене Hyundai Creta, который заметно теснее. А в новом поколении Крета еще и подорожает, увеличив разрыв.
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