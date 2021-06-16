Новый китайский кроссовер Jolion: первый тест-драйв и видео

Самый доступный кроссовер в линейке Haval больше конкурентов и лучше оснащен.

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В этом году Jolion будет раскручиваться, а уже в 2022-м должен оттянуть на себя треть спроса на Хавейлы — продать планируют около 10 000 машин.

Глядя на успех более дорогих F7 и F7x, поверить в это несложно. На лавры Креты — бессменного лидера среди небольших и недорогих кроссоверов — «китаец» не претендует, а идущих следом вполне может потеснить. Причем под ударом окажется не утилитарный Renault Duster (второе место в классе), а стильный Renault Arkana. И Arkana, и Jolion нацелены на одну аудиторию — молодежь, которая любит яркую внешность.

Просторный салон, тесный багажник

Создатели Джолиона сконцентрировались на заднем сиденье. Такого простора нет ни у кого в классе! Даже у Арканы, которая на 73 мм длиннее и имеет на 21 мм большую колесную базу.

На заднем сиденье просторно. И комфортно. Есть обогрев, два USB-порта, подлокотник и дефлекторы.

Немудрено, ведь в Китае делают массу знакомых нам моделей, но с увеличенным расстоянием между осями. Здесь будет вольготно взрослым и дети в креслах не испачкают ногами спинки передних сидений.

Занятно, что кузова у машин с разными трансмиссиями отличаются. В переднеприводной версии пол идеально ровный, а в модификации со всеми ведущими колесами появляется тоннель. Правда, настолько небольшой, что не доставляет пассажирам неудобств.

Багажник скромных габаритов. Официально заявлен только объем со сложенным вторым рядом — 1133 л. Меньше, чем у конкурентов. На глаз в стандартной конфигурации вряд ли больше 350 л. Причем под полом лежит докатка.

Мультимедиа — круто

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Автомобильными функциями теперь актуально управлять через сенсорный экран, а не олдскульными кнопками. Haval Jolion в тренде. В зависимости от комплектации его центральный дисплей имеет диагональ 10 или 12,3 дюйма: больше не предлагает никто из конкурентов.

Прежде у китайцев были проблемы с логикой построения меню и переводом на русский. Всё в прошлом: претензий к кроссоверу нет. Даже обогрев сидений, управление которым зашито в мультимедиа, находится интуитивно легко и включается в два клика.

Приборная панель оформлена в стиле минимализма и почти лишена физических клавиш.

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Разрешение камер (одна или четыре, в зависимости от уровня оснащения) шикарное — такое и в премиуме редко увидишь. Есть поддержка протоколов Android Auto и Apple CarPlay. Сервисы Яндекса должны появиться в этом году, и тогда система станет еще удобнее. Но и сейчас она адекватно работает и не подтормаживает.

Основное замечание: конструкторы не предусмотрели клавиши быстрого доступа к основным разделам. Линейка, которая располагается под дисплеем, сенсорная. Она бликует и снабжена набором далеко не первоочередных функций.

Цифровая приборная панель ставится в топовой версии. Водитель может выбрать один из трех вариантов представления информации.

Аккуратно на бездорожье

По данным производителя, у Джолиона под штатной пластиковой защитой 190 мм, а по факту — чуть больше 180 мм. Плюс в защите большой вырез, который снижает ее ценность. С Арканой и Дастером не сравнить — у них клиренс больше 200 мм.

За подключение задних колес отвечает муфта Borg Warner (Haldex пятого поколения). Каковы ее настройки, еще только предстоит узнать. Но со скромным дорожным просветом и без возможности принудительной блокировки не стоит рассчитывать на серьезные способности вне асфальта. Jolion — городской кроссовер, на котором можно лишь изредка съезжать с ровной дороги.

Выглядит небодрым

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Технические характеристики заверяют, что у Джолиона бодрый нрав. Мощность турбомотора — 150 «лошадей», разгон 9,8 с до сотни. Но смотришь на строку со снаряженной массой и начинаешь сомневаться. Jolion с роботом весит 1445 кг, а с полным приводом — на 180 кг больше. Плюс китайские преселективы далеко не так скорострельны, как, например, вышколенные фольксвагеновские DSG.

Ощущения на ходу подтверждают, что маленькому Хавейлу больше по нраву размеренная езда. Arkana с турбомотором 1.3 на 150 сил разгоняется до 100 км/ч за 10,2–10,5 с в зависимости от типа привода, но субъективно кажется бодрее. Дождемся сравнительного теста — посмотрим, что покажут замеры по приборам.

Подвеска для ровных дорог

Jolion жестко сообщает о каждом дорожном дефекте. Плавные неровности подвеска отрабатывает терпимо, а те, что побольше и поглубже — громко. А на грунтовке быстро понимаешь, что и до пробоя недалеко. Еще одно подтверждение, что Jolion создан, в первую очередь, для города.

Впрочем, это не хорошо и не плохо — многие современные кроссоверы заточены под асфальт. Просто надо помнить об этой особенности Джолиона, если присматриваете автомобиль для езды по плохим дорогам.

На кузове традиционно много хромированных деталей. Посмотрим, как они переживут российскую зиму.

Дешевле, но богаче по оснащению

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Базовый Haval Jolion с передним приводом, 143-сильным мотором 1.5 турбо и механикой стоит 1,19 млн рублей. За доплату в 100 тысяч предложат преселективный 7-ступенчатый робот или второй уровень оснащения.

Полный привод стартует с 1,51 млн рублей. С ним идет уже 150-сильный мотор, а коробка — только роботизированная. За 1,56–1,68 млн (2WD или 4WD соответственно) купите машину с активным «круизом», сканером дорожных знаков, системой удержания в полосе, проекционным дисплеем и камерами кругового обзора с шикарным качеством картинки. Столь богатого набора среди близких по цене кроссоверов не предлагает никто.

По соотношению цены, размеров и оснащения Jolion — лучшее предложение. Arkana дороже: машины с турбомоторами стоят от 1,51 млн рублей с передним приводом, а полноприводные — от 1,69 млн. Ближе всего по цене Hyundai Creta, который заметно теснее. А в новом поколении Крета еще и подорожает, увеличив разрыв.

Jolion окрашивают в яркие цвета: голубой и красный — новые оттенки в российской палитре Хавейла.

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