Renault Arkana с турбо и вариатором: реально жесткий тест

Маленький турбомотор и вариатор — известные страшилки. Хейтеры считают, что это одноразовые агрегаты, не способные протянуть и 100 тысяч километров. А наша Arkana — из первой партии, на которой многие технологии только отрабатывались. Поэтому она обязана была сломаться.
Сначала мы просто ездили «и в хвост, и в гриву»: то гоняли по платной трассе М‑11 в Питер на скоростях под 150 км/ч, то использовали для любительских ралли. Спустя полтора года и 55 тысяч километров стало понятно, что, кроме мелких глюков, с Арканой ничего особенного не происходит — мотор и вариатор вели себя паиньками. И мы — специально ради такого «многообещающего» автомобиля — провели наш легендарный ресурсный марафон «60 часов „За рулем“».
Как и где испытывали
Arkana сотни раз штурмовала «в упоре» колесами высокий бордюр, заводилась в морозильной камере при температуре —20 ˚С и сразу глушилась, чтобы мотор изнашивался как можно быстрее, и через некоторое время снова заводилась. А еще мы периодически брали пробы масел. И это далеко не все.
Искусственным горным дорогам Дмитровского автополигона на этот раз мы предпочли самые настоящие горы — Кавказ, Эльбрус… В меню — скоростной автобан, горные серпантины, троганье в крутые подъемы, попеременные жесткие разгоны и торможения, пыль, грязь и камни.
Вариатор справляется?
На высотах в полтора-два километра мотор 150 TCe показал себя неплохо. Нехватку воздуха компенсирует турбина. В условиях, где атмосферным моторам тяжело дышать, Arkana была полна сил. Значит, и вариатору доставалось от души — а мы еще и усложнили ему жизнь серией из 200 заездов на 30‑процентный подъем.
В отличие от полигона, подъем этот был грунтовым, да еще и с торчащими валунами. Вариатор получил самые жесткие для него ударные нагрузки вкупе с пробуксовкой. Алгоритм простой: заезжаем на склон, останавливаемся и, дождавшись, когда система удержания на спуске отпустит тормоза, трогаемся с места. Половину подъемов преодолеваем в авторежиме трансмиссии, половину — с заблокированной межосевой муфтой. И поровну — передом и задом.
Первые заезды дались легко. Система отпускала тормоза, но Arkana не откатывалась назад: для удержания хватало тяги вариатора. Педаль газа достаточно было продавить на треть, и машина легко шла вверх. Каждый следующий заезд давался тяжелее. Под конец при полностью нажатой педали обороты не превышали 2500. А в момент старта машина сильно откатывалась назад.
Когда две сотни попыток оказались позади, вентилятор охлаждения работал несколько минут после остановки мотора. Когда открыли капот, жар от двигателя и вариатора был очень сильным. Но на панели приборов — ничего нового, ни одной сигнальной лампы.
На этом мы не успокоились и устроили заезды на бордюр задом с упором передних колес. С этой простой задачей некоторые полноприводные кроссоверы с вариатором не справляются вовсе: встают колом, беспомощно гудя мотором, даже если давить педаль в пол. Такой эффект мы встречали на Селтосе и Каптюрах с 1,6‑литровым мотором. Но у турбированной Арканы не Jatco JF015e, а рассчитанный на больший крутящий момент вариатор 016‑й модели. У него крупнее гидротрансформатор. Что это дало? Arkana уперлась передними колесами в бордюр, немного напряглась и с легкой пробуксовкой заехала. И сделала так все 100 раз!
Распределение пробега по типам испытаний
|
|
Пробег / количество циклов
|
Средний расход топлива
|
Скоростная дорога
|
2836 км
|
8,9 л/100 км
|
Горная дорога
|
1546 км
|
10,6 л/100 км
|
Разгоны и торможения
|
600 км
|
11,5 л/100 км
|
Трогание в 30-процентный подъем
|
200 циклов
|
|
Заезд на бордюр под 90 градусов
|
100 циклов
|
|
Итого
|
4982 км
|
|
ТЫ НЕ ПРОЙДЕШЬ!
Близ города Тырныауз нам попался памятник силе природы — разрушенная антиселевая дамба. Тырныауз, город с населением в 20 тысяч, самый высокогорный в России. Высоты тут колеблются от полутора до двух километров. И если старая часть стоит в безопасном районе, то более свежие кварталы располагаются на пути селевого потока. Для защиты этих районов в 1999 году и построили дамбу. Первый же сель, сошедший через полгода, снес ее как карточный домик. Тогда погибло семь человек.