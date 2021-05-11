Renault Arkana с турбо и вариатором: реально жесткий тест — журнал За рулем

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Renault Arkana с турбо и вариатором: реально жесткий тест

За первые 50 тысяч километров редакционная Arkana не сломалась. И тогда мы решили отправить ее в марафон «60 часов „За рулем“». В горы. На Кавказ.

Маленький турбомотор и вариатор — известные страшилки. Хейтеры считают, что это одноразовые агрегаты, не способные протянуть и 100 тысяч километров. А наша Arkana — из первой партии, на которой многие технологии только отрабатывались. Поэтому она обязана была сломаться.

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Сначала мы просто ездили «и в хвост, и в гриву»: то гоняли по платной трассе М‑11 в Питер на скоростях под 150 км/ч, то использовали для любительских ралли. Спустя полтора года и 55 тысяч километров стало понятно, что, кроме мелких глюков, с Арканой ничего особенного не происходит — мотор и вариатор вели себя паиньками. И мы — специально ради такого «многообещающего» автомобиля — провели наш легендарный ресурсный марафон «60 часов „За рулем“».

Как и где испытывали

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С 2005 года мы проходили «60 часов» в разных форматах, но на старт всегда выходили новые машины. В этот раз марафонцем стал автомобиль уже весьма поезженный. А методику испытаний мы доработали таким образом, чтобы «больнее» всего пришлось самым слабым местам — турбомотору и вариатору.



Arkana сотни раз штурмовала «в упоре» колесами высокий бордюр, заводилась в морозильной камере при температуре —20 ˚С и сразу глушилась, чтобы мотор изнашивался как можно быстрее, и через некоторое время снова заводилась. А еще мы периодически брали пробы масел. И это далеко не все.


С 2005 года в тесте «60 часов» на старт всегда выходили новые машины. В этот раз марафонцем стал автомобиль уже весьма поезженный.
С 2005 года в тесте «60 часов» на старт всегда выходили новые машины. В этот раз марафонцем стал автомобиль уже весьма поезженный.


Искусственным горным дорогам Дмитровского автополигона на этот раз мы предпочли самые настоящие горы — Кавказ, Эльбрус… В меню — скоростной автобан, горные серпантины, троганье в крутые подъемы, попеременные жесткие разгоны и торможения, пыль, грязь и камни.

Вариатор справляется?

На высотах в полтора-два километра мотор 150 TCe показал себя неплохо. Нехватку воздуха компенсирует турбина. В условиях, где атмосферным моторам тяжело дышать, Arkana была полна сил. Значит, и вариатору доставалось от души — а мы еще и усложнили ему жизнь серией из 200 заездов на 30‑процентный подъем.


Разгоны и торможения призваны нагрузить и двигатель, и коробку. Мотор почти все время работает на максимальных оборотах. А вариатор за 600 км испытывает около двух тысяч переключений в ручном режиме.
Разгоны и торможения призваны нагрузить и двигатель, и коробку. Мотор почти все время работает на максимальных оборотах. А вариатор за 600 км испытывает около двух тысяч переключений в ручном режиме.

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В отличие от полигона, подъем этот был грунтовым, да еще и с торчащими валунами. Вариатор получил самые жесткие для него ударные нагрузки вкупе с пробуксовкой. Алгоритм простой: заезжаем на склон, останавливаемся и, дождавшись, когда система удержания на спуске отпустит тормоза, трогаемся с места. Половину подъемов преодолеваем в авторежиме трансмиссии, половину — с заблокированной межосевой муфтой. И поровну — передом и задом.


Найти асфальт на высоте не получится — серпантины, ведущие к местным селениям, грунтовые и шириной с один автомобиль. Тяжелее всего Аркане дались заезды на крутой подъем. Особенно при движении задним ходом. Под конец испытания пауза между нажатием на педаль и началом движения становилась больше. Температура и время года меняются с каждым метром над уровнем моря. Если в районе Нальчика настоящая весна, то на высоте в два километра еще лежит снег. Иногда встречали знаки «лавиноопасность!»
Найти асфальт на высоте не получится — серпантины, ведущие к местным селениям, грунтовые и шириной с один автомобиль. Тяжелее всего Аркане дались заезды на крутой подъем. Особенно при движении задним ходом. Под конец испытания пауза между нажатием на педаль и началом движения становилась больше. Температура и время года меняются с каждым метром над уровнем моря. Если в районе Нальчика настоящая весна, то на высоте в два километра еще лежит снег. Иногда встречали знаки «лавиноопасность!»

Первые заезды дались легко. Система отпускала тормоза, но Arkana не откатывалась назад: для удержания хватало тяги вариатора. Педаль газа достаточно было продавить на треть, и машина легко шла вверх. Каждый следующий заезд давался тяжелее. Под конец при полностью нажатой педали обороты не превышали 2500. А в момент старта машина сильно откатывалась назад.


Как и на полигоне НАМИ, на дорогах Кабардино-Балкарии нужно остерегаться животных. Так сказать, традиционная специфика «60 часов „За рулем“». Но, в отличие от дмитровских лосей, местные коровы предсказуемы.
Как и на полигоне НАМИ, на дорогах Кабардино-Балкарии нужно остерегаться животных. Так сказать, традиционная специфика «60 часов „За рулем“». Но, в отличие от дмитровских лосей, местные коровы предсказуемы.


Когда две сотни попыток оказались позади, вентилятор охлаждения работал несколько минут после остановки мотора. Когда открыли капот, жар от двигателя и вариатора был очень сильным. Но на панели приборов — ничего нового, ни одной сигнальной лампы.


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На этом мы не успокоились и устроили заезды на бордюр задом с упором передних колес. С этой простой задачей некоторые полноприводные кроссоверы с вариатором не справляются вовсе: встают колом, беспомощно гудя мотором, даже если давить педаль в пол. Такой эффект мы встречали на Селтосе и Каптюрах с 1,6‑литровым мотором. Но у турбированной Арканы не Jatco JF015e, а рассчитанный на больший крутящий момент вариатор 016‑й модели. У него крупнее гидротрансформатор. Что это дало? Arkana уперлась передними колесами в бордюр, немного напряглась и с легкой пробуксовкой заехала. И сделала так все 100 раз!


При заезде на бордюр задним ходом многие кроссоверы с вариатором пасуют из-за малого передаточного отношения задней передачи. Силового диапазона вариатора Арканы хватает, чтобы заехать.
При заезде на бордюр задним ходом многие кроссоверы с вариатором пасуют из-за малого передаточного отношения задней передачи. Силового диапазона вариатора Арканы хватает, чтобы заехать.

Распределение пробега по типам испытаний

Пробег / количество циклов

Средний расход топлива

Скоростная дорога

2836 км

8,9 л/100 км

Горная дорога

1546 км

10,6 л/100 км

Разгоны и торможения

600 км

11,5 л/100 км

Трогание в 30-процентный подъем

200 циклов

Заезд на бордюр под 90 градусов

100 циклов

Итого

4982 км


ТЫ НЕ ПРОЙДЕШЬ!

Близ города Тырныауз нам попался памятник силе природы — разрушенная антиселевая дамба. Тырныауз, город с населением в 20 тысяч, самый высокогорный в России. Высоты тут колеблются от полутора до двух километров. И если старая часть стоит в безопасном районе, то более свежие кварталы располагаются на пути селевого потока. Для защиты этих районов в 1999 году и построили дамбу. Первый же сель, сошедший через полгода, снес ее как карточный домик. Тогда погибло семь человек.


О том, как мы нагружали мотор, что показали испытания в морозильной камере и разборка Арканы до последнего винтика, мы еще расскажем. Заходите почаще!

  • 12 главных вопросов к Аркане — тут.
  • Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР» — ответим!
Renault Arkana с турбо и вариатором: реально жесткий тест

За первые 50 тысяч километров редакционная Arkana не сломалась. И тогда мы решили отправить ее в марафон «60 часов „За рулем“». В горы. На Кавказ.

Renault Arkana с турбо и вариатором: реально жесткий тест — фото 1244658Renault Arkana с турбо и вариатором: реально жесткий тест — фото 1244662Renault Arkana с турбо и вариатором: реально жесткий тест — фото 1244663Renault Arkana с турбо и вариатором: реально жесткий тест — фото 1244660Renault Arkana с турбо и вариатором: реально жесткий тест — фото 1244661Renault Arkana с турбо и вариатором: реально жесткий тест — фото 1244655Renault Arkana с турбо и вариатором: реально жесткий тест
Renault Arkana с турбо и вариатором: реально жесткий тест

За первые 50 тысяч километров редакционная Arkana не сломалась. И тогда мы решили отправить ее в марафон «60 часов „За рулем“». В горы. На Кавказ.

Renault Arkana с турбо и вариатором: реально жесткий тест — фото 1244663Renault Arkana с турбо и вариатором: реально жесткий тест — фото 1244660Renault Arkana с турбо и вариатором: реально жесткий тест — фото 1244655Renault Arkana с турбо и вариатором: реально жесткий тест — фото 1244661Renault Arkana с турбо и вариатором: реально жесткий тест — фото 1244662Renault Arkana с турбо и вариатором: реально жесткий тест — фото 1244658Renault Arkana с турбо и вариатором: реально жесткий тест

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Отзывы о Renault Arkana (3)

Renault 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

!!!

Недостатки:

Хейтер

Комментарий:

Хейтер — это что за зверь ?

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