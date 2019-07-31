3 проблемы Арканы (по мнению владельцев) и ответ Renault

Редакционный Renault Arkana проехал больше 20 тысяч километров. Некоторые владельцы успели накатать больше и обнаружили у Арканы «детские болезни».

1. Проблема с дворниками

Некоторые пользователи жалуются, что у их кросс-купе зависают на ходу (перестают двигаться) дворники. Так произошло, к примеру, с автомобилем нашего читателя. По его словам, дилер признал проблему и установил, почему это произошло. Сейчас читатель ждет запчастей на замену трапеции с электродвигателем.

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Комментарий «За рулем». На нашем редакционном автомобиле таких проблем не было. Правда, есть вопросы к работе стеклоочистителя в автоматическом режиме — порой он пытается чистить стекло, когда этого не требуется. И наоборот — долго не включается, когда стекло уже откровенно грязное.

Комментарий Renault. Случаи с некорректной работой дворников связаны с дефектом детали со стороны поставщика. В данный момент компания Renault Россия работает над внедрением решения, о котором мы сообщим в ближайшее время.

2. Неправильная работа климат-контроля

«Климат» в автоматическом режиме и установленном обдуве ветрового стекла не дает поток на боковые стекла. Так охарактеризовал проблему наш читатель. Итог: боковые стекла часто либо запотевшие, либо холодные.