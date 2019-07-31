3 проблемы Арканы (по мнению владельцев) и ответ Renault — журнал За рулем

3 проблемы Арканы (по мнению владельцев) и ответ Renault

Редакционный Renault Arkana проехал больше 20 тысяч километров. Некоторые владельцы успели накатать больше и обнаружили у Арканы «детские болезни».

Renault Arkana
Renault Arkana

Renault > Arkana

1. Проблема с дворниками

Некоторые пользователи жалуются, что у их кросс-купе зависают на ходу (перестают двигаться) дворники. Так произошло, к примеру, с автомобилем нашего читателя. По его словам, дилер признал проблему и установил, почему это произошло. Сейчас читатель ждет запчастей на замену трапеции с электродвигателем.

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Комментарий «За рулем». На нашем редакционном автомобиле таких проблем не было. Правда, есть вопросы к работе стеклоочистителя в автоматическом режиме — порой он пытается чистить стекло, когда этого не требуется. И наоборот — долго не включается, когда стекло уже откровенно грязное.

Комментарий Renault. Случаи с некорректной работой дворников связаны с дефектом детали со стороны поставщика. В данный момент компания Renault Россия работает над внедрением решения, о котором мы сообщим в ближайшее время.

2. Неправильная работа климат-контроля

«Климат» в автоматическом режиме и установленном обдуве ветрового стекла не дает поток на боковые стекла. Так охарактеризовал проблему наш читатель. Итог: боковые стекла часто либо запотевшие, либо холодные.

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Комментарий «За рулем». Несколько раз боковые стекла запотевали и на редакционной машине. В дождливый период — в октябре и ноябре. Но ненадолго. Электроника вскоре перенаправляла поток воздуха, и окна быстро высыхали. Дело в том, что в указанных режимах работы климат-контроля воздух не поступает через большие боковые воздуховоды. Небольшой поток воздуха исходит лишь из узкого воздуховода в верхней части передней панели. Он-то и направлен на боковые окна. Вероятно, при определенных условиях этого недостаточно.

Комментарий Renault. Иногда при автоматическом режиме работы и включенной рециркуляции возможно запотевание боковых окон. В этом случае рекомендуется использовать принудительный обдув. Если у владельца Арканы есть нарекания к работе системы кондиционирования, то можно обратиться к дилеру за разъяснениями о том, как правильно ee эксплуатировать и управлять потоками воздуха.

Из инструкции по эксплуатации Renault Arkana
Из инструкции по эксплуатации Renault Arkana

3. Сквозняк в машине

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Владелец Арканы жалуется, что в машине сквозняк: при движении ощущается поступление в салон свежего воздуха. По мнению читателя, причина в том, что под передней панелью имеется технологическое отверстие в моторном щитке, который отделяет салон от подкапотного пространства. А еще изредка после заправки показания топлива не меняются до полной перезагрузки авто, как будто ты не заправлялся вовсе. И при запуске двигателя что-то брякает.

Комментарий «За рулем». Из перечисленного на редакционной Аркане мы отметили лишь дребезжание. Источник — теплоизоляция выпускной системы, которая расположена слишком близко к ней. В итоге при работе двигателя «вибрирующий» выпуск соприкасается с теплоизоляцией. Такое происходит обычно после холодного пуска в первые минуты работы двигателя.

Комментарий Renault. Перечисленные дефекты — это единичные случаи. При возникновении нареканий на работу автомобиля клиенту следует обратиться к официальному дилеру для диагностики и, в случае положительного ответа, для решения возникшей неисправности.


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Редакционная Arkana тоже не идеал. Больше всего нареканий вызывает мультимедийная система — она несколько раз глючила (зависала или вовсе не включалась). И если говорить о машине в целом, то, основываясь на нашем опыте, есть ощущение, что автомобиль слегка сыроват. Что, впрочем, характерно практически для любой новой модели на рынке. К тому же наша Аркана из предсерийной партии, так что часть недостатков можно списать и на это.

В целом же, если не считать проблемы со стеклоочистителями, которую производитель признал и работает над ее устранением, большинство претензий владельцев Арканы к автомобилю связаны с качеством сборки конкретного экземпляра и не носят массового характера.

3 проблемы Арканы (по мнению владельцев) и ответ Renault

Редакционный Renault Arkana проехал больше 20 тысяч километров. Некоторые владельцы успели накатать больше и обнаружили у Арканы «детские болезни».

3 проблемы Арканы (по мнению владельцев) и ответ Renault — фото 11169423 проблемы Арканы (по мнению владельцев) и ответ Renault — фото 11169483 проблемы Арканы (по мнению владельцев) и ответ Renault — фото 11169433 проблемы Арканы (по мнению владельцев) и ответ Renault — фото 11169443 проблемы Арканы (по мнению владельцев) и ответ Renault — фото 11169453 проблемы Арканы (по мнению владельцев) и ответ Renault — фото 11169463 проблемы Арканы (по мнению владельцев) и ответ Renault — фото 11169473 проблемы Арканы (по мнению владельцев) и ответ Renault

3 проблемы Арканы (по мнению владельцев) и ответ Renault

Редакционный Renault Arkana проехал больше 20 тысяч километров. Некоторые владельцы успели накатать больше и обнаружили у Арканы «детские болезни».

3 проблемы Арканы (по мнению владельцев) и ответ Renault — фото 11169483 проблемы Арканы (по мнению владельцев) и ответ Renault — фото 11169433 проблемы Арканы (по мнению владельцев) и ответ Renault — фото 11169443 проблемы Арканы (по мнению владельцев) и ответ Renault — фото 11169463 проблемы Арканы (по мнению владельцев) и ответ Renault — фото 11169473 проблемы Арканы (по мнению владельцев) и ответ Renault — фото 11169423 проблемы Арканы (по мнению владельцев) и ответ Renault — фото 11169453 проблемы Арканы (по мнению владельцев) и ответ Renault
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Отзывы о Renault Arkana (2)

Renault 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

великолепный дизайн

Недостатки:

компромисс во всём...салон, опции, нестабильное качество автомобилей из первой партии...

Комментарий:

Являюсь владельцем Renault ARKANA Edition One 1,33 TCe 150 CVT X-Tronic 4x4 из первой партии в 300 машин, приобретённых на онлайн-презентации 23 мая 2019 года. На пробеге 500 км потёк корпус климата, конденсат потёк рекой в салон машины из за деформации корпуса климата при монтаже на конвейере за...

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