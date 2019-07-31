Что происходит со сборкой Renault Arkana — расследование компании — журнал За рулем

Что происходит со сборкой Renault Arkana — расследование компании

Оно было проведено после того, как журналисты «За рулем» обнаружили огрехи в салоне тестовой машины.

Renault Arkana
Renault Arkana

Renault > Arkana

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Renault Arkana, Nissan Qashqai, Kia Sportage: проверка бездорожьем и асфальтом

Вопрос с форума «За рулем»:

— Проясните ситуацию с перепутанными противосолнечными козырьками (см. сравнительный тест кроссоверов Renault Arkana, Nissan Qashqai и Kia Sportage. — Прим. ред.). Это массовое явление или только вам не повезло с машиной?

— После выхода статьи в российском представительстве Renault устроили расследование, чтобы выяснить, как такое могло произойти. Оказалось, автомобиль перед нашим тестом побывал в сервисном центре у официального дилера из-за того, что кто-то повредил обивку потолка. И при ее замене неправильно прикрутили козырьки. Сервисменов пожурили, а обвинения в браке с завода сняли.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

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Отзывы о Renault Arkana (2)

Renault 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

великолепный дизайн

Недостатки:

компромисс во всём...салон, опции, нестабильное качество автомобилей из первой партии...

Комментарий:

Являюсь владельцем Renault ARKANA Edition One 1,33 TCe 150 CVT X-Tronic 4x4 из первой партии в 300 машин, приобретённых на онлайн-презентации 23 мая 2019 года. На пробеге 500 км потёк корпус климата, конденсат потёк рекой в салон машины из за деформации корпуса климата при монтаже на конвейере за...

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