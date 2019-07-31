Оно было проведено после того, как журналисты «За рулем» обнаружили огрехи в салоне тестовой машины.

Вопрос с форума «За рулем»:

— Проясните ситуацию с перепутанными противосолнечными козырьками (см. сравнительный тест кроссоверов Renault Arkana, Nissan Qashqai и Kia Sportage. — Прим. ред.). Это массовое явление или только вам не повезло с машиной?

— После выхода статьи в российском представительстве Renault устроили расследование, чтобы выяснить, как такое могло произойти. Оказалось, автомобиль перед нашим тестом побывал в сервисном центре у официального дилера из-за того, что кто-то повредил обивку потолка. И при ее замене неправильно прикрутили козырьки. Сервисменов пожурили, а обвинения в браке с завода сняли.

Кстати, в парке «За рулем» появилась Аркана: к качеству сборки вопросов нет.

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