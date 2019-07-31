16 000 км с Renault Arkana: итоги ее первой зимы

Падение курса рубля остается одной из двух волнующих тем не только для простых россиян, но и для игроков автомобильного рынка. Когда и насколько подорожают автомобили? Стоит ли совершать сделки купли-продажи сейчас или дождаться стабилизации? — «За рулем» спросил продавца.
Лидер на рынке моторных масел компания Motul подписала соглашение о партнерстве с французским производителем мотоциклов Sherco. В рамках него Sherco будет предоставлено комплексное решение по продуктам для всего производственного процесса, что отражает концепцию Motul «casted-drilled-filled».
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, в целях функционирования сайта.