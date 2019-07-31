16 000 км с Renault Arkana: итоги ее первой зимы

В редакционном парке кроссовер служит с октября 2019-го. Холода предъявили было претензии к климат-контролю, но потом электроника одумалась.

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Наша Arkana — полноприводная, в максимальном исполнении Edition One. Цена — 1 524 990 рублей. У нее турбомотор TCe 150 объемом 1,33 литра (150 л.с.), работающий в паре с вариатором X‑Tronic. В списке оборудования — однозонный климат-контроль, обогревы всего и вся.

К топовой мультимедиасистеме с тачскрином уже есть претензии: экран реагирует на касания мучительно долго, логика меню неидеальна. Работа остальных систем пока особых нареканий не вызывает. Сейчас машина прошла 15 000 км.

Перед зимой возникали опасения по поводу стабильной работы климат-контроля, ведь осенью система не всегда вела себя адекватно. Но они оказались напрасными. Как только похолодало, «климат» пришел в норму.

Есть даже за что похвалить разработчиков, например, за дополнительно установленные электрические фены в воздуховодах. Сразу после холодного пуска двигателя из дефлекторов начинает дуть теплый воздух. И прогревается салон довольно быстро. Эффективно работает и электрообогрев ветрового стекла — на разморозку требуется меньше минуты. Приятно, что количество глюков мультимедийной системы в холода не увеличилось. Так что зиму Аркана пережила легко. Посмотрим, что будет дальше.

RENAULT ARKANA

Изготовитель — ЗАО «Рено Россия»

Год выпуска — 2019

В эксплуатации «За рулем» — с октября 2019 года

Пробег на момент отчета — 16 000 км