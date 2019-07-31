Обслуживание Renault Arkana: все плюсы и реальные недостатки

Купе-кроссоверы Renault Arkana начали продавать в июле. Первые владельцы уже вовсю колесят на новеньких машинах по не очень качественным российским дорогам. Рано или поздно актуальным станет вопрос ремонта этих автомобилей. «За рулем» рассказывает об особенностях эксплуатации и обслуживания Арканы.

Для начала заглянем под капот — здесь привычное для Рено расположение узлов и агрегатов. Первое, что обращает на себя внимание, — бачок омывателя с яркой желтой крышкой, который находится в районе моторного щита. У такого расположения есть и плюсы, и минусы.

Из-за своего расположения бачок Арканы по объему меньше тех, что крепятся за передним бампером у многих других автомобилей. Зато его намного легче демонтировать — и это явное преимущество, если учесть, что холода у нас часто наступают внезапно, а водители регулярно совершают ошибки при замене омывающих жидкостей. Если залитая в бачок вода превратилась в лед и вам нужно отогреть бачок и залить зимнюю незамерзайку, удобнее вынуть бачок. Для этого достаточно просто открутить винты крепления пластиковой накладки.

Двигатель: особенности ремонта

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Renault Arkana в топовой комплектации оснащена двигателем рабочим объемом 1,33 литра мощностью почти 150 л.с. с максимальным крутящим моментом 250 Н·м. Принципиальное отличие этого мотора от других моделей — цепной привод ГРМ. О системе непосредственного впрыска топлива напоминает насос высокого давления. Он относительно шумно работает, поэтому его и упрятали в мягкий чехол. Двигатель 16-клапанный, с двумя верхними распредвалами; система зажигания с индивидуальными катушками.

Чтобы заменить свечи, нужно сначала снять пластиковую накладку с закрепленным на ней жгутом проводов, предварительно отстегнув замочки с фиксаторами. К слову, снятию катушек мешает трубопровод турбокомпрессора, и его тоже понадобится убрать. Для этого нужно отвести в сторону усики быстросъемного пружинного замка и вывести трубопровод из зацепления, после чего открутить один крепежный болт под головку на 10 мм — теперь наконец-то можно снять катушки зажигания и подобраться к свечам.

Свечи выкручиваются головкой на 14 мм, причем обязательно с пластиковой втулкой (на фото), которая будет удерживать свечи зажигания. На Аркане они имеют тонкий длинный изолятор, поэтому головка с пружинным фиксатором не подойдет — свечи в такой головке не зафиксируются.

Меняем расходники

В приводе вспомогательных агрегатов установлен поликлиновой ремень, регулировка натяжения которого осуществляется исключительно за счет эластичности самого ремня. Для замены такой ремень достаточно срезать, после чего надеть новый, предварительно установив на шкив продающиеся в комплекте с ремнем шайбы-пластины, которые помогают ему занять свое место.

Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке проверяется очень просто, в том числе благодаря дополнительным выштамповкам на нем. Бачок главного тормозного цилиндра расположен тоже довольно удачно, и сквозь его стенки четко виден уровень жидкости. Кстати, резьба на крышке этого бачка такая же, как и у автомобилей, построенных на платформе B0. Если вы ее случайно потеряете, проблем с заменой не будет.

Чтобы заменить воздушный фильтр Renault Arkana, нужно снять крышку с дополнительными металлическими фиксаторами: левый легко поддеть пальцем, правый — с помощью отвертки. По соседству с фильтром находится блок управления двигателем, чуть правее — блок предохранителей.

Карданный вал у Renault Arkana необслуживаемый, крестовины не шприцуются, поэтому кардан при разрушении промежуточной опоры или крестовин меняется в сборе. Задний редуктор такой же, как на Дастере; сливная и заливная пробки под внутренний шестигранник на 10 мм.

Замена моторного масла

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Маслозаливная горловина находится в удобном месте, а значит при доливке и замене масла проблем не будет. Масляный щуп рядом, он удобный и информативный. Масляный фильтр находится снизу. Сливная пробка привычного для Renault размера — квадрат на 8 мм. А сам фильтр уже иной конструкции, находится в пластиковом корпусе, который ввернут в нижнюю часть картера блока цилиндров и выкручивается с помощью ключа с шестигранной головкой на 27 мм. Внутри корпуса — бумажный картридж.

Для замены масла в двигателе придется снять защиту моторного отсека, так как отверстия, через которое можно было бы вытащить корпус масляного фильтра, в ней нет. И здесь кроется потенциальная проблема: защита крепится к подрамнику на девяти болтах с резьбой М6. Гайки закладные, со временем они закисают и обламываются, поэтому владелец Арканы с большой вероятностью столкнется с такой неприятной процедурой, как высверливание обломанных болтов. Чтобы избежать этой участи, обязательно смажьте болты консистентной смазкой или антикором.

Замена рабочей жидкости вариатора

На автомобиле установлена модернизированная модель вариатора из серии GF015E. Многие производители усложняют жизнь автовладельцам, избавляясь от щупа, но в Renault остались верны прежней схеме, поэтому щуп на месте. Он удачно расположен рядом с аккумуляторной площадкой. Доступ ничем не затруднен. На щупе предусмотрены метки Hot и Cold для оценки уровня горячей и холодной рабочей жидкости в вариаторе.

Схема замены масла на Аркане принципиально не отличается от этой же процедуры на машинах альянса Renault-Nissan с другой моделью вариатора. Основная сливная пробка откручивается ключом на 19 мм. Чтобы снять поддон, в котором после снятия пробки останется примерно 1,5 литра масла, придется открутить множество болтов. Расположенный под ним фильтр-сеточку можно поменять или промыть. Плюс модернизированного вариатора в том, что масляный фильтр находится по соседству с поддоном и крепится на четырех болтах под головку на 10 мм. То есть при замене масла больше не нужно снимать подкрылок, и процедура теперь не столь обременительна, как может казаться.

Фары и фонари

На автомобиле установлены светодиодные фары. Привычных ламп накаливания нет, соответственно, их замена не предусмотрена. А вот в фонарях лампы накаливания есть. Чтобы их поменять, нужно открыть багажник, снять расположенный сбоку лючок, найти с внутренней стороны и выкрутить пластиковую гайку-барашек (придется немного потерпеть — резьба длинная) и потянуть на себя фонарь. Он никак больше не закреплен, поэтому сделать это довольно легко. В фонаре две лампочки. Каждую можно без проблем провернуть в корпусе и вынуть.

Подвеска и тормоза

Передняя подвеска привычная — МакФерсон: стойка, пружина, нижний штампованный рычаг, шаровая опора на заклепках. В случае износа заклепки высверливаются, а новая шаровая опора крепится уже на болты. Тормозной цилиндр в передних тормозных механизмах однопоршневой; для замены колодок нужен шестигранник на 7 мм.

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Ступичный подшипник здесь классический, изготовлен без ступицы и напрессовывается на нее. Это позволяет сэкономить при ремонте. Современные подшипниковые узлы со ступицей меняются намного проще, зато стоят существенно дороже. Например, ступичный подшипник на Аркану обойдется примерно в 2000 рублей, а ступичный узел обошелся бы как минимум в 6000–8000 рублей.

Автомобиль полноприводный, и задняя подвеска у него ожидаемо независимой конструкции. Задние тормоза барабанные. Причем конструктивно они различаются на модификациях с разным типом привода. На переднеприводной Аркане ступица объединена с барабаном, куда запрессован подшипник. А на полноприводной версии ступица и барабан — самостоятельные элементы.

Что можно доработать?

Верхняя и нижняя решетки радиатора на бампере с крупным шагом — туда спокойно пролезает рука. А значит, сквозь нее легко пролетят мелкие и не очень мелкие камни. Сохранить радиатор от повреждений на долгие годы поможет защитная сетка. Рекомендуем ее установить.

Подробности о нюансах технического обслуживания вы можете посмотреть в нашем видео:

Renault Arkana — по уверениям производителя, совершенно новый купе-кроссовер. При этом главную черту машин, выпускаемых компанией «Рено Россия», он сохранил: это вполне ремонтопригодный и доступный в обслуживании автомобиль.

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