Первые материалы о Renault Arkana вызвали волну комментариев и вопросов. Мы их адресовали Анатолию Калицеву, эксперту по потребительским свойствам продукта Renault в регионе Евразия, — одному из тех, кто придумал и вывел на наш рынок купе-кроссовер Arkana.

Больше всего всех интересовали цены на новый автомобиль, конечно. Российское представительство Renault раскрыло карты 17 июня, рассказав, что у купе-кроссовера будет четыре комплектации. Начальная, Life, с атмосферным 1.6 и 5-ступенчатой механикой JR5, пойдет за 999 000 рублей. Arkana с таким же мотором и вариатором CVT X—TRONIC восьмого поколения будет стоить 1 049 990 рублей. Цена версии с полным приводом и 6-ступенчатой механикой — 1 169 990 рублей. C новым турбодвигателем TCe 150 и вариатором CVT X—TRONIC — 1 229 990 рублей. А топовая версия модели — лимитированная серия Edition One — обойдется в 1 449 990 рублей. Это полноприводный купе-кроссовер с тем же турбомотором и вариатором CVT X—TRONIC. Пока это самый востребованный вариант: 70% первых продаж, которые стартовали онлайн.

Анатолий Калицев, эксперт по потребительским свойствам продукта Renault в регионе Евразия

ЗР: — Начнем с одного из самых частых комментариев — о барабанных тормозах на задней оси Renault Arkana, такого модного и современного автомобиля. Почему все-таки решили поставить именно барабаны и будут ли дисковые тормоза? Издержки платформы?

АК: — Жаль, я не надел футболку, подаренную мне офисными девчонками на 23 февраля. На ней надпись «Мне по барабану ваши диски». Я однажды сказал, они запомнили и увековечили. Эта тема для нас не нова — так же, как и холивар по турбомотору.

Диски будут на этой машине в обозримом будущем, они уже разрабатываются. Барабаны мы взяли потому, что они уже есть, и потому, что нареканий на них ровно 0. Те, кто ездит на Каптюре и Дастере (у них одинаковые барабанные задние тормоза. — Прим. ред.), очень довольны: менять колодки приходится редко, они всегда защищены, нет никаких проблем с настройкой ESP. В плане эффективности выбор тормозных механизмов для гражданской эксплуатации не играет вообще никакой роли. Барабаны медленно остывают, это верно. Но они и медленно нагреваются, и их при обычной езде практически невозможно перегреть.

Многие говорят, что этот автомобиль построен на платформе Global Access, бывшей B0. Это ошибка. У Арканы своя, заново разработанная модульная платформа, элементы которой будут использоваться для других, перспективных моделей. Ближе всего эта платформа к европейской CMF-B.

Понятно, что дизайн Арканы, ее динамичный облик, плюс турбомотор в не самой высокой степени форсировки намекают на некое развитие спортивной темы. Но это в будущем. Сначала нужно, чтобы рынок принял современную гамму.

Самый критикуемый элемент Арканы — барабанные тормоза задней оси. Народ требует диски. И они будут!

ЗР: — Некоторые считают название этой модели — Arkana — потенциально провальным. Какова история этого названия? И кстати, как его правильно произносить, ведь французы ставят ударение на последнем слоге?

АК: — Правильно ставить ударение на втором слоге, говорить, как нам удобно. Но вообще название происходит от латинского arcanum — «тайна, загадка, секрет» и даже «магические силы». И, естественно, есть аналогия со словом «аркан» — развитие темы Kaptur, что созвучно с английским capture, то есть «захват». Не секрет, что мы хотим захватить определенный сегмент рынка, привлечь новых клиентов. Все это отражено в названии.

Вообще, разработка названий — дело серьезное. У нас есть дирекция по неймингу, которая занимается разработкой названий. Существует несколько принципов. Название должно быть из шести букв, чтобы хорошо смотрелось на машине. Мы стараемся, чтобы в названии всех кроссоверов была буква «К» в начале или хотя бы в середине слова. Кроме того, специалисты по неймингу проверяют новые названия на благозвучность в разных языках (тех регионов, где будет продаваться модель) и предлагают большой список потенциальных имен. Из этого списка потом делают шорт-лист подходящих названий. Например, Аркана конкурировала с тремя другими вариантами. Их я озвучить не могу, мы их потом можем использовать для других моделей.

А что касается скепсиса относительно этого названия, есть целый ряд примеров, когда модель становилась бестселлером, несмотря на вроде бы неблагозвучное название. Тот же Duster, который поначалу норовили перевести на русский как «пыльник». Сейчас об этом мало кто помнит.

Название автомобиля должно быть благозвучным на разных языках и хорошо смотреться. Здесь эти принципы соблюдены.

ЗР: — То есть эта модель сразу разрабатывалась как глобальная, с прицелом на внешние рынки. А какие?

АК: — Верно, это глобальная модель. Естественно, экспорт с московского завода Renault будет во все страны Таможенного союза. В Корее этот автомобиль уже дебютировал как Samsung XM3 Inspire (кстати, Arkana звучит получше). Корейский автомобиль точно такой же по кузову, но на видоизмененной платформе, которая не предполагает полного привода. А у нас он, конечно, есть. Им не нужен бензиновый двигатель, у них будет дизель. Кроме того, та платформа позволяет использовать разнообразные системы помощи водителю, которые наши покупатели в сегменте С считают навязанными и не хотят за них платить.

Есть и проекты дальнего экспорта, и локальной сборки из наших машинокомплектов, но все эти варианты пока в проработке и говорить о них преждевременно. Но уже сейчас ясно, что интерес к этой машине проявляют практически все страны. В Renault не принято озвучивать планы продаж и производства, но цифры будут сопоставимы с объемами таких моделей, как Duster, Kaptur, Logan, Sandero (по итогам 2018 года было продано от 30 000 до 42 000 автомобилей каждой модели. — Прим. ред.). Это не нишевая и не имиджевая модель, а модель, которая будет делать объемы, та, которую мы хотим вывести в лидеры сегмента С.

И мы об этом мало говорим, но Arkana — первый автомобиль марки Renault, который изначально не планировался к запуску во Франции вообще. Но сейчас интерес к нашему купе-кроссоверу проявляют в том числе и страны Западной Европы, хотя встроить его в плотный европейский модельный ряд непросто.

Интерьер Renault Arkana российский более чем на 60% — как и автомобиль в целом.

ЗР: — Из чего сделан купе-кроссовер Arkana, сколько в нем российского?

АК: — Локализация на первом этапе — более 60%, потом будет расти. Ведь мы не копировали оснастку для производства этой модели, а разрабатывали ее для местного производства изначально. Например, все детали кузова делаются в России, из российской стали. Импортируется только одна поперечина из стали горячей штамповки. Мы специально омологировали эти стали под стандарты Renault. У нас три основных поставщика проката, все российские.

Много локализованных деталей шасси: рычаги, суппорты, диски, трубопроводы, детали выпускной системы… Многие детали интерьера, пластики, сиденья — полностью российские. Для поставщиков мы очень выгодный партнер, так как сразу речь идет о поставках для всего Альянса.

Что касается унификации с кроссоверами Duster и Kaptur, по шасси унификация — около 45%, по кузову — около 0%. Архитектура шасси та же, но что-то где-то чуть длиннее, что-то где-то жестче, что-то сделано из другого материала. Напомню, что у Арканы колесная база больше, чем у Дастера, на 50 мм.

Наверное, единственное, что мы взяли без изменений от тройки Duster—Kaptur—Koleos — так это система полного привода, она классная и отлично продается. Внедорожный потенциал у Арканы такой же, как у Каптюра. Точно такой же угол въезда. Угол съезда поменьше, но больше, чем въезда, дорожный просвет тот же — 205 мм, на 5 мм меньше, чем у Дастера. Тоже шины M+S, стальная защита двигателя и всех трубопроводов в базе. Плюс все электронные имитации межколесных блокировок. Машина ползает прекрасно — и с турбомотором, и с CVT, как на Колеосе, который тяжелее. Он очень хорошо тянет и здорово экономит топливо на крейсерских режимах. И не стоит беспокоиться о перегреве, гидротрансформатор CVT справляется отлично.

У Renault это первая связка турбомотора и вариатора в истории, первая в концерне. CVT идет из Мексики. Двигатель TCe150 — из Испании, с завода Renault в Вальядолиде. А всего этот двигатель выпускают пять заводов в мире. И на вариатор, и на турбомотор есть планы локализации — все будет зависеть от объемов. Мотор H4M и коробка JR5 идут из Тольятти, 6-ступенчатая коробка TL8 для версии с полным приводом — из Румынии. Но она на Аркане с обычным рядом, а не с укороченным, как на Дастере.

Шайба управления полным приводом в купе-кроссовере Arkana такая же, как в Дастере и Каптюре. От добра добра не ищут.

ЗР: — Но у турбомоторов, тем более малых объемов, не лучшая слава, кто их будет покупать?

АК: — Время покажет, что такие турбомоторы вполне надежны. Мы не могли поставить на Аркану F4R (2-литровый бензиновый атмосферный мотор конструкции 1992 года. — Прим. ред.), в первую очередь по идеологическим соображениям. Он идет в паре с 4-ступенчатым автоматом, который нельзя представить на Аркане. Это два разных мира. Предлагать его только с механикой также нелепо, ведь у нас рынок на 60% уже «двухпедальный». А пытаться «поженить» двигатель в конце его жизненного цикла с новой трансмиссией — очень дорого и бесперспективно, ведь все равно с таким силовым агрегатом мы не достигнем наших целей ни по динамике, ни по экономичности.

Турбомотор испытывали в жесточайших условиях, чтобы доказать надежность. А это для нас очень важно, так как у Renault репутация производителя долговечных, неприхотливых, надежных машин. И конечно, мы бы не поставили на новую модель, на которую делаются большие ставки, хрупкий турбомотор, который все перечеркнет.

Мы бы хотели предложить для этой модели и дизель, как на корейской версии, но спроса на дизельный мотор в С-сегменте в России нет вообще. В других сегментах — да. Тот же самый Duster — самый популярный легковой дизель в России. После Дастера мы выпустили Kaptur, ни дилеры, ни клиенты не просили всерьез дизель на эту модель.

Наддувный двигатель TCe150 при рабочем объеме 1,33 л развивает 150 л.с. и 250 Нм. Он работает в паре с вариатором X-tronic нового поколения, имитирующим работу 7-ступенчатого автомата.

ЗР: — Есть опасения, что у Арканы с маленьким турбомотором да на 92-м бензине будут сокращенные сервисные интервалы.

АК: — Интервалы будут привычными, 15 000 км. И не нужно опасаться 92-го бензина. Качество топлива у нас растет, какие-нибудь злые ферроцены еще пойди найди. И вообще нужно понимать, что будущее именно за турбомоторами. А мы привыкли делать закладки на случай ядерной войны. Были cравнительные испытания упомянутого уже здесь F4R и TCe150 по определенному циклу, до 300 тысяч километров в очень жестком режиме. Потом замеряли износ на стенках цилиндров. У 2-литрового мотора износ был в 40–60 микрон, у TCe150 — от 1 до 3 микрон, разница на порядок. Секрет в большой теплопроводности и новом, очень твердом никасиловом покрытии. И цепь нового поколения не вытягивается вообще в течение всего срока службы мотора. Можно говорить, что 300 000 TCe150 выхаживает совершенно спокойно. Топливо на ресурс абсолютно не влияет — и на 95-м, и на 92-м он одинаков.

Этот двигатель был выбран очень тщательно, и мы совместно с инженерами по синтезу тщательнейшим образом настраивали силовой агрегат так, чтобы он устраивал по динамике, эластичности, экономичности. Если говорить упрощенно, от Renault в турбомоторе блок, от Mercedes-Benz — головка блока. Такая кооперация позволила сделать двигатель дешевле. Но не хуже мерседесовского. Renault поднаторел в создании маленьких моторов, а Mercedes отлично умеет делать двигатели мощными и в то же время экономичными. Что касается мощности, ее снизили с европейских 163 л.с. до наших 150 из-за налогов. Плюс у нас отсутствует фильтр твердых частиц — под Евро-5. У них он стоит, под Евро 6+.

Шасси Арканы во всей красе. Нет, это не Duster и не Kaptur. Общность только в архитектуре подвески. А дастеровскую подвеску мало кто критикует.

ЗР: — Сейчас вроде не лучшее время для дорогостоящей разработки новых моделей под российский рынок. Может быть, логичнее было бы привезти к нам новый Duster, уже давно продающийся в Европе?

АК: — Одно другому не мешает, у Дастера своя история. Как говорится, следите за рекламой. А новый форм-фактор Арканы — это воплощение того, что покупатели хотели видеть в сегменте С, то, чего не было раньше. Это для нас даже не добавление еще одного элемента в цепочку Duster—Kaptur—Arkana, а скорее переосмысление сегмента С, известного ранее по моделям Fluence и Megane. Кузов такого же примерно размера + большой дорожный просвет + высокая посадка + полный привод + выносливая подвеска. В общем, все вверх.

Нам говорят, привезли бы лучше Kadjar. Мы рассматривали такой вариант, но не вместо Арканы, а вместе с Арканой. Однако Kadjar мало превосходит тот же Kaptur, а стоил бы практически как Koleos. Да и выглядит он слишком мирно, что нашим клиентам, желающим большей агрессии, не нравится.

При фактическом отсутствии у Арканы прямых конкурентов мы можем отобрать, захватить часть рынка в классах B и C, B и C SUV — а это очень немало. И мы стремимся заинтересовать не только тех, кто ездит на кроссоверах. Напротив, мы хотим привлечь тех, что ездил на обычных легковушках, а кроссоверы были для них дороговаты.

Renault лишил премиальные бренды монополии на такие кузова. И не боится, что другие производители последуют примеру.

ЗР: — Допустим, что такие автомобили становятся все популярнее и их начинают выпускать другие производители. Что вы будете противопоставлять в таком случае?

АК: — У Renault очень богатая история начинания каких-то сегментов, а потом ухода в другие сегменты или сражения в сегменте до победного. Вспомните Espace хотя бы, Scenic или Twingo. Duster — тоже по-своему уникальная машина. Аrkana у нас уже есть. Но есть и наработки других моделей — в других форм-факторах, размерах, с другим оборудованием и так далее. Мы всегда ориентируемся на потребности клиента. Если мы видим, что интерес к чему-то идет на спад, мы от этого направления отказываемся, переходим к другому, принципиально новому. У нас для этого достаточно возможностей и смелости.