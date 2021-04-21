Renault Arkana: что в ней не нравится владельцам

Кросс-купе оказалось далеко не идеальным. И дело не только в бюджетности модели, которая, впрочем, стоит от 1,225 до 1,7 млн рублей.

Этот автомобиль обладает значительными преимуществами, такими как проходимость, комфортная подвеска, удобные кресла, яркий свет и надежность. Но в ходе эксплуатации владельцы Renault Arkana нашли у кросс-купе и ряд значительных недостатков, о чем написали отзывы на многих сайтах, таких как drom.ru, авто.ру и др.

Шумы салона

Недорогой пластик быстро начинает скрипеть и трещать, поэтому приходится обрабатывать швы силиконовым гелем. Но для этого лучше дождаться конца гарантийного срока, а это 3 года или 100 тыс. км пробега.

Пробег 8000, салон весь скрипит. Автодилер разводит руками, мол, что вы хотели от Рено, — жалуется Василий из Хабаровска.

Есть также несколько необычные претензии к стеклам, которые непрочно держатся в своих проемах.

При пробеге 170 км и сроке эксплуатации 3 недели дребезжат стекла на всех дверях, — пишет Елена, которой достался автомобиль с разными молдингами на окнах.

Есть претензии и к шумоизоляции, которую называют откровенно слабой. Шум идет от колесных арок и боковых зеркал.

Электроника

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Часто владельцы жалуются на сбои электроники: то камера заднего вида не включается, то датчик уровня топлива врет, да и мультимедийная система не из лучших: медленная и полна сюрпризов.

Непроработанность головного устройства, неудобства подключения смартфона к головному устройству... Зачем надо было делать двойное подключение, через Блютус и кабель. В этом случае экран смартфона труднодоступен для пользователя, — недоумевает Александр из Москвы.

Нередки случаи, когда мультимедийная система вовсе не включается с пуском мотора, и приходится его глушить и заводить снова.

Один раз вообще не включилась EASY LINK при запуске мотора, пришлось заглушить, закрыть машину, снова открыть, после чего все заработало, — вспоминает Максим.

Эргономика

Низкий потолок над задним диваном сложно записывать в минусы кросс-купе — такова особенность кузова. А вот маленькие бардачки и кармашки — это серьезная недоработка. В них с трудом помещается даже полулитровая бутылка воды.

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Некуда очки от солнца убрать... нет отделения, — жалуется Елена.

Кроме того, места наибольшего износа у машины не защищены, на что справедливо указывает в своем отзыве alex:

Нет накладок в салоне там, где они должны быть — на порогах, ткань в этих местах быстро сотрется, и в багажнике также на боковых стенках ткань будет изнашиваться.

Мотор, коробка, руль и тормоза

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Во многих отзывах отмечается недостаток динамики 1,6-литрового двигателя и его 14-литровый расход в городе при небольшом 50-литровом баке.

На скорости к 100 на 5-й обороты 3000, то есть экономичный режим можно держать примерно до 95 км/ч, дальше расход растет от 7 литров и выше. Явно не хватает 6-й передачи, — рассуждает alex.

Но и 6-ступенчатая механическая коробка проблему не решает.

Шестиступенчатая механика настроена коротковато, на шестой передаче при 3000 автомобиль едет ~110 км/ч, — пишет Андрей.

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Также очень часто отмечается излишняя легкость рулевого управления.

Для меня руль слишком мягкий, чуть пустоват. Режим Sport несколько улучшает ситуацию, — отмечает Геннадий.

С ним согласны многие владельцы. Например, Euroziat из Барнаула пишет следующее:

Неинформативный руль, ощущение, как будто управляешь игрушкой.

При этом мнения о качестве тормозов разделились. Половина владельцев считают задние барабанные тормозные механизмы достаточно цепкими, а половина — нет.

С мнением главного редактора «За рулем» о кросс-купе Renault Arkana вы можете ознакомиться здесь.

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Фото: «За рулем»