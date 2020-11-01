Renault Arkana на трассе: реальный расход — журнал За рулем

Renault Arkana на трассе: реальный расход

Получилось 9 литров на сотню. Мы ожидали цифру поменьше.

Несколько недель назад я отправился на ней в Северную столицу по платной трассе М‑11. В поездке выяснилось, что суперэкономичной Аркане не по душе скоростная трасса, тем более с четырьмя седоками в салоне и доверху забитым багажником.

Renault Arkana

Изготовитель — «Рено Россия»
Год выпуска — 2019
В эксплуатации «За рулем» — с октября 2019 года
Пробег на момент отчета — 32 000 км

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Средний расход составил больше 9 л/100 км — многовато.

По дороге зажегся еще и сигнализатор падения давления воздуха в шинах. Остановился, проверил манометром — во всех шинах порядок. По возвращении домой заехал в шиномонтаж, где перепроверили показания более точным прибором — давление штатное. Тогда почему зажглась пиктограмма?

Задам вопрос производителю и расскажу в ближайшем материале. Также придется наведаться к дилеру, чтобы «сбросить» раздража­ющую индикацию.

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Отзывы о Renault Arkana (2)

Renault 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

великолепный дизайн

Недостатки:

компромисс во всём...салон, опции, нестабильное качество автомобилей из первой партии...

Комментарий:

Являюсь владельцем Renault ARKANA Edition One 1,33 TCe 150 CVT X-Tronic 4x4 из первой партии в 300 машин, приобретённых на онлайн-презентации 23 мая 2019 года. На пробеге 500 км потёк корпус климата, конденсат потёк рекой в салон машины из за деформации корпуса климата при монтаже на конвейере за...

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