Renault Arkana на трассе: реальный расход

Несколько недель назад я отправился на ней в Северную столицу по платной трассе М‑11. В поездке выяснилось, что суперэкономичной Аркане не по душе скоростная трасса, тем более с четырьмя седоками в салоне и доверху забитым багажником.
Renault Arkana
Изготовитель — «Рено Россия»
Год выпуска — 2019
В эксплуатации «За рулем» — с октября 2019 года
Пробег на момент отчета — 32 000 км
Средний расход составил больше 9 л/100 км — многовато.
По дороге зажегся еще и сигнализатор падения давления воздуха в шинах. Остановился, проверил манометром — во всех шинах порядок. По возвращении домой заехал в шиномонтаж, где перепроверили показания более точным прибором — давление штатное. Тогда почему зажглась пиктограмма?
Задам вопрос производителю и расскажу в ближайшем материале. Также придется наведаться к дилеру, чтобы «сбросить» раздражающую индикацию.
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