Новая Hyundai Creta для России: премьера и первые фото

Дизайн нашей Креты отличается от представленного ранее для индийского и корейского рынков.

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Сегодня на заводе Hyundai в Cанкт-Петербурге состоялась премьера кроссовера Creta второго поколения.

Напомним, что внешность новой Креты, продажи которой начались в Индии еще в марте 2020 года, раскритиковали в России. Руководство компании учло мнение потенциальных покупателей и пообещало, что российская Creta не будет похожа на кроссовер для индийского рынка.

Оказалось, у нашей Креты чуть иная решетка радиатора, нежели у автомобиля для Индии и Кореи (менее вычурная), нет алюминиевых накладок на порогах (пластик только черный), другой передний диффузор и воздухозаборник большего размера.

Текущая Creta (первого поколения) дебютировала в России в 2016 году, в 2020-м пережила легкий рестайлинг, и сегодня нам показали второе поколение кроссовера.

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Внешне автомобиль второго поколения сильно изменился, при этом платформа и двигатели остались прежними. Правда, на презентации подчеркнули, что «тележку» модернизировали, в результате длина увеличилась на 30 мм, ширина — на 10 мм, колесная база — на 20 мм.

Салон стал просторнее, а багажное отделение выросло на 31 литр и составляет теперь 433 литра. Таким образом, габаритные размеры автомобиля нового поколения — 4300 х 1790 х 1620 мм при колесной базе 2610 мм.

Внутри появилась новая 7-дюймовая приборная панель и 10,25-дюймовая мультимедийная система (в «базе» — 8-дюймовая).

Под капотом новой Creta знакомые атмосферники 1.6 и 2.0 мощностью 123 и 149 л.с. соответственно. Коробки — 6-ступенчатая механика и 6-ступенчатый автомат.

С помощью системы Drive Mode Select можно выбрать один из трех режимов движения: Sport, Normal или Eco.

Среди нового оснащения стоит отметить адаптивный круиз-контроль, аудиосистему Bose (в топовых версиях), панорамную крышу, телематическую систему Bluelink, функцию голосового управления, светодиодные фары и омыватель камеры заднего вида. В автомобиле предусмотрены функции автозапуска, передачи маршрута со смартфона, а круговой обзор обеспечивают четыре камеры.

Комплектаций предусмотрено пять: Prime, Classic, Family, Lifestyle, Prestige и есть одна спецверсия Special Edition.

Ценник нового кроссовера пока не раскрыли. Напомним, сейчас за Крету текущего поколения просят от 1 127 000 рублей. Поговаривают, что новинка будет как минимум на 100 тысяч дороже.

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Массовый выпуск Креты в России стартует 1 июля 2021 года. Инвестиции в производство составили 100 млн долларов.

Также ранее в камеру фотошпионов попала 7-местная версия Hyundai Creta.

Фото: Кирилл Савченко и Hyundai