7-местную версию Hyundai Creta поймали во время испытаний

Удлиненный кроссовер Hyundai Creta впервые попал в объектив фотошпионов.

Hyundai тестирует в Индии 7-местный кроссовер Creta, и даже на фото в камуфляже можно заметить отличия от 5-местного варианта 2020 года, сообщает IndianAutosBlog. У автомобиля иные решетка радиатора и передний бампер. Присмотревшись, можно заметить даже передние парковочные датчики, которые не предлагаются на пятиместном автомобиле.Линия крыши не «спадает» так сильно, как у стандартного кроссовера и выглядит почти ровной. Рейлинги на крыше тоже немного иной формы. Оснащается удлиненный Hyundai Creta 17-дюймовыми легкосплавными дисками.

Растянутый Hyundai Creta, вероятно, будет иметь более длинный задний свес, чтобы было пространство для дополнительного ряда сидений, хотя не стоит ждать, что в третьем ряду будет достаточно места для взрослых. Объем багажного отделения, естественно, не будет таким же, как у 5-местной версии (433 литра), хотя понятно, что при сложенных задних сиденьях, он будет больше.

Оснащаться автомобиль будет 1.5-литровым атмосферным мотором, мощностью 115 л.с. и 6-ступенчатой МКП; 1,4-литровым турбированным бензиновым мотором, мощностью 140 л.с. и 7-ступенчатым роботом; 1,5-литровым дизельным двигателем с турбонаддувом, мощностью 115 л.с. и 6-ступенчатой механикой. Все версии исключительно переднеприводные.

7-местный кроссовер Hyundai Creta может поступить в продажу в начале 2021 года. Его цена в Индии составит примерно 1 100 000–1 150 000 рупий (по курсу: 1 138 027 — 1 189 755 рублей). Возможно, такой автомобиль появится и в России, но сейчас сложно делать прогнозы, ведь до нас еще не добрался даже стандартный паркетник второго поколения, и произойдет это не раньше следующего года.

В Индии продажи Hyundai Creta второго поколения начались в середине марта.



Фото: indianautosblog.com