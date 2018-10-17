Hyundai Creta второго поколения стартовала в продажах — журнал За рулем

Hyundai Creta второго поколения стартовала в продажах

Пока только в Индии, но российская версия будет почти такой же.

Hyundai Creta
Hyundai Creta

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Визитной карточкой новой Креты является двухярусная головная оптика и задние фонари с визуально объединяющим их центральным стоп-сигналом, как и у китайского двойника модели, Hyundai ix25. А отличается индийский вариант иным оформлением радиаторной решетки, собственным дизайном колесных дисков и панорамным люком в крыше.

В салоне отличий больше: у индийской машины он куда проще, чем у «китайца» и, скорее всего, в Россию второе поколение Креты прибудет именно в таком виде. Как известно, индийскую моторную гамму составляют три мотора.

Среди них пара 1,5-литровых движков, и оба развивают 115 л.с., но один из них — атмосферная бензиновая «четвёрка», а второй — турбированный дизель. Кроме того, в топ-версии будет позаимствованный у Kia Seltos бензиновый турбомотор с отдачей в 140 л.с. Для всех моторов возможна 6-ступенчатая МКПП или же, соответственно, вариатор, 6-ступенчатая АКПП и 7-ступенчатый преселективный робот.

Уже в «базе» у Креты присутствуют две подушки безопасности, кондиционер и охлаждение перчаточного отделения, а в «топе» добавляются боковые подушки и шторки, круиз-контроль, камера заднего вида, беспроводная зарядка телефона, премиальный звук Bose, светодиодная оптика, а также голосовое управление «климатом», люком в крыше и другими функциями. У машин с АКПП настройки противобуксовочной системы можно будет менять в зависимости от покрытия под колесами.

На индийском рынке Hyundai Creta не подорожала в связи со сменой поколений и предлагается за цену от 999 000 до 1 720 000 рупий, что соответствует примерно тем же цифрам в рублях. Первое поколение, которое продаётся в России стоит от 972 000 рублей за базовую версию. Дата российского дебюта второго поколения пока не разглашается.

Фото: Hyundai
Hyundai Creta второго поколения стартовала в продажах

Пока только в Индии, но российская версия будет почти такой же.

Hyundai Creta второго поколения стартовала в продажах — фото 1094525Hyundai Creta второго поколения стартовала в продажах — фото 1094526Hyundai Creta второго поколения стартовала в продажах — фото 1094527Hyundai Creta второго поколения стартовала в продажах
Hyundai Creta второго поколения стартовала в продажах

Пока только в Индии, но российская версия будет почти такой же.

Hyundai Creta второго поколения стартовала в продажах — фото 1094526Hyundai Creta второго поколения стартовала в продажах — фото 1094525Hyundai Creta второго поколения стартовала в продажах — фото 1094527Hyundai Creta второго поколения стартовала в продажах
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Отзывы о Hyundai Creta (9)

Hyundai 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Хороший авто за свои деньги

Недостатки:

За свои деньги хороший авто

Комментарий:

Вот почему во всех статьях про crety ZR пишет, что двигатели 1.6 и 2.0 отлично переваривают 92 и ZR только на нем и ездят, а в справочнике пишутьс про расход 95 на 100 км "Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11,75 л/100 км)" непонятно

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