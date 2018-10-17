Hyundai Creta второго поколения стартовала в продажах

Пока только в Индии, но российская версия будет почти такой же.

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Визитной карточкой новой Креты является двухярусная головная оптика и задние фонари с визуально объединяющим их центральным стоп-сигналом, как и у китайского двойника модели, Hyundai ix25. А отличается индийский вариант иным оформлением радиаторной решетки, собственным дизайном колесных дисков и панорамным люком в крыше.

В салоне отличий больше: у индийской машины он куда проще, чем у «китайца» и, скорее всего, в Россию второе поколение Креты прибудет именно в таком виде. Как известно, индийскую моторную гамму составляют три мотора.

Среди них пара 1,5-литровых движков, и оба развивают 115 л.с., но один из них — атмосферная бензиновая «четвёрка», а второй — турбированный дизель. Кроме того, в топ-версии будет позаимствованный у Kia Seltos бензиновый турбомотор с отдачей в 140 л.с. Для всех моторов возможна 6-ступенчатая МКПП или же, соответственно, вариатор, 6-ступенчатая АКПП и 7-ступенчатый преселективный робот.

Уже в «базе» у Креты присутствуют две подушки безопасности, кондиционер и охлаждение перчаточного отделения, а в «топе» добавляются боковые подушки и шторки, круиз-контроль, камера заднего вида, беспроводная зарядка телефона, премиальный звук Bose, светодиодная оптика, а также голосовое управление «климатом», люком в крыше и другими функциями. У машин с АКПП настройки противобуксовочной системы можно будет менять в зависимости от покрытия под колесами.

На индийском рынке Hyundai Creta не подорожала в связи со сменой поколений и предлагается за цену от 999 000 до 1 720 000 рупий, что соответствует примерно тем же цифрам в рублях. Первое поколение, которое продаётся в России стоит от 972 000 рублей за базовую версию. Дата российского дебюта второго поколения пока не разглашается.

За неделю предзаказа индийский вариант второго поколения Hyundai Creta заказали 10 000 человек.

Фото: Hyundai