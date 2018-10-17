Сегодня, в 17:10 Hyundai Creta второго поколения стартовала в продажах Пока только в Индии, но российская версия будет почти такой же.
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Визитной карточкой новой Креты является двухярусная головная оптика и задние фонари с визуально объединяющим их центральным стоп-сигналом, как и у китайского двойника модели, Hyundai ix25. А отличается индийский вариант иным оформлением радиаторной решетки, собственным дизайном колесных дисков и панорамным люком в крыше.
В салоне отличий больше: у индийской машины он куда проще, чем у «китайца» и, скорее всего, в Россию второе поколение Креты прибудет именно в таком виде. Как известно, индийскую моторную гамму составляют три мотора.
Среди них пара 1,5-литровых движков, и оба развивают 115 л.с., но один из них — атмосферная бензиновая «четвёрка», а второй — турбированный дизель. Кроме того, в топ-версии будет позаимствованный у Kia Seltos бензиновый турбомотор с отдачей в 140 л.с. Для всех моторов возможна 6-ступенчатая МКПП или же, соответственно, вариатор, 6-ступенчатая АКПП и 7-ступенчатый преселективный робот.
Уже в «базе» у Креты присутствуют две подушки безопасности, кондиционер и охлаждение перчаточного отделения, а в «топе» добавляются боковые подушки и шторки, круиз-контроль, камера заднего вида, беспроводная зарядка телефона, премиальный звук Bose, светодиодная оптика, а также голосовое управление «климатом», люком в крыше и другими функциями. У машин с АКПП настройки противобуксовочной системы можно будет менять в зависимости от покрытия под колесами.
На индийском рынке Hyundai Creta не подорожала в связи со сменой поколений и предлагается за цену от 999 000 до 1 720 000 рупий, что соответствует примерно тем же цифрам в рублях. Первое поколение, которое продаётся в России стоит от 972 000 рублей за базовую версию. Дата российского дебюта второго поколения пока не разглашается.
Фото: Hyundai
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