Вероятнее всего, в России будет не китайская Крета, а та, которую показали в Индии.

Материалы по теме Мировая премьера новой Hyundai Creta — упрощенный вариант

Чтобы новое поколение кроссовера Hyundai Creta сохранило в России стоимость около миллиона рублей, компания, скорее всего, привезет к нам упрощенную версию автомобиля, которая была представлена в Индии. Ранее в Китае состоялась премьера кроссовера, который в Поднебесной будет продаваться под индексом ix25.

Внешне автомобили практически не отличаются, если не считать более простой узор решетки радиатора индийской версии. Внутри же кроссоверы разнятся весьма заметно.

Центральная консоль китайской версии представляет собой вертикальный экран тачскрин, с помощью которого можно управлять климатической системой. Выше расположены центральные воздуховоды, поднятые к самому лобовому стеклу. На глянцевом центральном тоннеле расположены глубокие подстаканники и шайба выбора режимов движения, а центральный подлокотник имеет выемку.

Китайская версия Hyundai Creta

Индийская версия оказалась гораздо проще и выглядит не так нарядно, как китайская. У нее небольшой монитор, сливающийся с воздуховодами, ниже расположены обычные кнопки управления климатической системой, центральный тоннель, выполненный из недорогого пластика, прост.

Салон Hyundai Creta для Китая (верхний левый угол) и для Индии (нижний правый угол)

Предполагать, что в Россию будет поставляться упрощенная версия кроссовера, заставляет и то, что для китайского рынка Hyundai традиционно предлагает модели, отличающиеся, в частности, от российских версий. Это хорошо видно по кроссоверу Hyundai Tucson. Салон китайской версии не хуже и не лучше — он просто другой, с более широким и лишенным физических кнопок монитором мультимедийной системы, цифровой панелью приборов, иным блоком управления климатом без собственного монохромного экрана и отличающимися воздуховодами, между которыми установлена кнопка аварийной световой сигнализации. Ниже видна закрывающаяся ниша для мелочей.

Салон Hyundai Tucson для России и Европы (вверху) и для Китая (внизу)

Не исключено, что мы увидим у российских дилеров третью версию кроссовера, салон которой будет выглядеть интереснее, чем индийский, но все равно не так технологично, как китайский. В российском представительстве Hyundai вопрос, какую версию автомобиля нам ждать, оставили без внимания.

Судя по комментариям к материалам о новом Hyundai Creta, в лидеры рынка кроссоверов в нашей стране скоро вырвется новый Kia Seltos.

Фото: Hyundai, indianautosblog.com