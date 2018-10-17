Новую Hyundai Creta за неделю заказали 10 000 человек — журнал За рулем

Новую Hyundai Creta за неделю заказали 10 000 человек

Второе поколение кроссовера представили на Auto Expo в Индии в начале февраля, а предзаказ стартовал 2 марта.

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Hyundai > Creta

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Мировая премьера новой Hyundai Creta — упрощенный вариант

Продажи новой Hyundai Creta стартуют 17 марта, спустя чуть более месяца после мировой премьеры в Дели, и уже сейчас машину готовы купить более 10 000 человек. Новая линейка двигателей модели предусматривает бензиновые и дизельные агрегаты, общие с Kia Seltos.

Автомобиль получил значительно обновленную внешность и новый салон, который, однако, выглядит проще, чем у китайского двойника новой Креты — Hyundai ix25. Вероятно, именно такой вариант интерьера приедет в Россию. Впрочем, ранее следующего года появления нового кроссовера в России ждать не стоит — на этот год запланирован лишь старт продаж обновленной версии первого поколения.

  • Первые официальные изображения новой Hyundai Creta появились 3 февраля, незадолго до открытия автосалона Auto Expo в Индии.

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Отзывы о Hyundai Creta (9)

Hyundai 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Хороший авто за свои деньги

Недостатки:

За свои деньги хороший авто

Комментарий:

Вот почему во всех статьях про crety ZR пишет, что двигатели 1.6 и 2.0 отлично переваривают 92 и ZR только на нем и ездят, а в справочнике пишутьс про расход 95 на 100 км "Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11,75 л/100 км)" непонятно

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