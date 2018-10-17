Новую Hyundai Creta за неделю заказали 10 000 человек

12 забавных и неожиданных фактов про дизель В бородатом анекдоте про блондинку она заправила бензиновую машину дизтопливом, потому что решила: надпись ДТ — это Девяносто Третий бензин. Но это далеко не единственная забавность о дизельном топливе. «Честный русский парень»: почем покупали наши авто за рубежом Вы знаете, в каких странах и за какие деньги продавали советские легковые автомобили? Рассказываем. А заодно посмотрим, что о них писали капиталистические «акулы пера». Ну кто так встает?! — вам загородили место для парковки. Что делаем? До сих пор в наших городах можно увидеть припаркованные вторым рядом машины. А что делать, если она вам мешает?