Hyundai опубликовала рисунки новой Креты

Премьера нового кроссовера состоится на автосалоне Auto Expo в Дели в четверг, 6 февраля 2020 года.

Материалы по теме Новый Hyundai Creta — первые подробности

Компания Hyundai опубликовала тизерные изображения кроссовера Creta нового поколения. Тем временем в Сети давно появились шпионские фотографии автомобиля, и его внешность уже не является секретом.

Согласно рисункам, индийскую версию Креты оснастят панорамным люком в крыше и решеткой радиатора «в клеточку». Салон автомобиля не будет иметь никаких отличий, а значит и на российский рынок кроссовер будет поставляться без особых изменений интерьера, которые могут коснуться разве что материалов отделки.

На китайском рынке новая Creta продается с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 115 л.с. и 144 Нм, а также с турбированным агрегатом объемом 1,4 литра мощностью 140 л.с.

В Индии кроссовер будет оснащаться, согласно предварительной информации, турбодизельным двигателем объемом 1,5 литра и бензиновым литровым турбомотором, которые станут сочетаться с 6-ступенчатыми механической коробкой и автоматом, а также с 7-скоростным роботом и вариатором. Индийские СМИ предполагают, что стоить Hyundai Creta нового поколения будет в диапазоне от 1 млн до 1,6 млн рупий, что в переводе на рубли составляет примерно от 885 тыс. до 1,4 млн рублей.

Какими двигателями будет оснащаться российская версия нового кроссовера — пока сложно даже предположить. Но вряд ли корейский автопроизводитель решится предлагать в нашей стране литровые агрегаты.

Узнать, как будет выглядеть салон нового Hyundai Creta, можно здесь.

Изображения: Hyundai