Новый кроссовер Hyundai получит практичный салон

Автомобиль будет отличаться уникальной внешностью, практичностью и вместительностью при скромных габаритах.

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Чтобы удовлетворить растущий спрос на внедорожники, Hyundai готовит к продажам новую субкомпактную модель Venue, премьера которой состоится 17 апреля.

Автомобиль планируется продавать по всему миру, и на ряде рынков, как ожидается, он будет дешевле, чем Hyundai Creta. Мы уже публиковали шпионские снимки, на которых видны элементы оригинальной внешности кроссовера и его салона.

Hyundai продолжает подогревать интерес к Venue, публикуя новые эскизы автомобиля. На них кроссовер изображен трехдверным и с гигантскими колесами. Но ни трехдверного кузова, ни тем более гипертрофированных колес у машины не будет. Спрос на трехдверные модели в последние годы снижался, поэтому многие автомобили перестали выпускаться в этом непрактичном типе кузова.

Дизайн нового кроссовера весьма необычен. Внимание привлекают двухуровневая передняя оптика и решетка радиатора замысловатой формы. Кроссовер, определенно, будет выделяться из потока.

Салон автомобиля также обещает быть оригинальным и практичным, на что указывает, например, наличие полочки над вместительным, если судить по размеру его крышки, перчаточным ящиком, бардачок в центральном переднем подлокотнике и глубокая ниша перед рычагом переключения передач. Кстати, сам рычаг указывает на наличие у кроссовера автоматической коробки передач. Мы уже знаем, что это будет 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Центральная консоль оборудована большим сенсорным экраном, расположенным между воздуховодами, с помощью которого можно управлять большинством систем автомобиля.

Судя по разноцветным панелям обшивки салона, можно предположить, что покупатели Venue смогут подобрать при заказе самые разные сочетания цветов оформления.

Напомним, что премьера нового Hyundai Venue состоится через неделю на автосалоне в Нью-Йорке.

О двигателях нового Hyundai Venue можно узнать здесь.

Недавно компания Hyundai представила седан Sonata нового поколения.

Эскизы, фото и видео: Hyundai