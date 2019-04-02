Самый маленький кроссовер Hyundai: новые подробности

На опубликованных фотографиях видно, что, несмотря на компактные габариты, новый кроссовер Hyundai будет достаточно просторным.

Материалы по теме Самый маленький кроссовер Hyundai показали на видео

Не прошло и недели со дня опубликования тизерного видеоролика нового Hyundai Venue, как в Сети появились шпионские видео и фото кроссовера.

Эти изображения дают представление о том, как будет выглядеть компактный внедорожник Hyundai. Как и предполагалось, автомобиль напоминает внедорожник Hyundai Kona, особенно спереди, а также концепт трехлетней давности — Hyundai Carlino.

Основными отличительными особенностями кроссовера стали двухэтажная оптика, большая решетка радиатора с воздухозаборником под ней, а также небольшая длина машины, составляющая менее 4 метров, что позволит кроссоверу попасть в особую льготную категорию на авторынке Индии.

Квадратная задняя часть кроссовера увеличивает объем полезного пространства, а значит, несмотря на скромные габариты, слишком тесно в нем не будет. На снимках также видно, что Hyundai Venue оснащается колесными дисками, напоминающими своим дизайном диски другой модели компании — Creta.

На двери багажника прикреплен значок «Turbo», что предвещает малообъемные двигатели с наддувом. Например, бензиновый турбомотор объемом 1 литр, идущий в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Также будет предлагаться 1,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 100 л.с. и 1,4-литровый 90-сильный турбодизель.

Интерьер Hyundai Venue отличается эргономичной приборной панелью, оснащенной большим отдельно стоящим сенсорным монитором, расположенным в верхней части центральной консоли, между воздуховодами климатической системы. За трехспицевым кожаным рулевым колесом, оснащенным кнопками управления аудиосистемой и круиз-контролем, виден цветной монитор, втиснутый между циферблатами тахометра и спидометра.

В продажу автомобиль поступит в мае этого года, но пока только в Индии. В других странах Hyundai Venue начнет продаваться позже, в 2020 году.

Hyundai также выводит на рынок новое поколение седана Sonata, которому вернули покатую купейную линию крыши.

Конкурировать новый Hyundai Venue будет с кроссовером Nissan Juke, новое поколение которого появится в ближайшее время.

Фото: autocarindia.com