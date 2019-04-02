Самый маленький кроссовер Hyundai: новые подробности

На опубликованных фотографиях видно, что, несмотря на компактные габариты, новый кроссовер Hyundai будет достаточно просторным.

Материалы по теме
Самый маленький кроссовер Hyundai показали на видео

Не прошло и недели со дня опубликования тизерного видеоролика нового Hyundai Venue, как в Сети появились шпионские видео и фото кроссовера.

Эти изображения дают представление о том, как будет выглядеть компактный внедорожник Hyundai. Как и предполагалось, автомобиль напоминает внедорожник Hyundai Kona, особенно спереди, а также концепт трехлетней давности — Hyundai Carlino.

Основными отличительными особенностями кроссовера стали двухэтажная оптика, большая решетка радиатора с воздухозаборником под ней, а также небольшая длина машины, составляющая менее 4 метров, что позволит кроссоверу попасть в особую льготную категорию на авторынке Индии.

Квадратная задняя часть кроссовера увеличивает объем полезного пространства, а значит, несмотря на скромные габариты, слишком тесно в нем не будет. На снимках также видно, что Hyundai Venue оснащается колесными дисками, напоминающими своим дизайном диски другой модели компании Creta.

На двери багажника прикреплен значок «Turbo», что предвещает малообъемные двигатели с наддувом. Например, бензиновый турбомотор объемом 1 литр, идущий в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Также будет предлагаться 1,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 100 л.с. и 1,4-литровый 90-сильный турбодизель.

Интерьер Hyundai Venue отличается эргономичной приборной панелью, оснащенной большим отдельно стоящим сенсорным монитором, расположенным в верхней части центральной консоли, между воздуховодами климатической системы. За трехспицевым кожаным рулевым колесом, оснащенным кнопками управления аудиосистемой и круиз-контролем, виден цветной монитор, втиснутый между циферблатами тахометра и спидометра.

В продажу автомобиль поступит в мае этого года, но пока только в Индии. В других странах Hyundai Venue начнет продаваться позже, в 2020 году.

Фото: autocarindia.com

Самый маленький кроссовер Hyundai: новые подробности
Самый маленький кроссовер Hyundai: новые подробности
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые