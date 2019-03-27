Новый Nissan Juke потеряет индивидуальность

В продаже новое поколение компактного кроссовера должно появиться до конца года.

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Новое поколение Nissan Juke продолжают испытывать на дорогах Европы, но теперь он лишился плотного камуфляжа и есть шанс рассмотреть его получше.

Nissan, кажется, задался целью сделать свои кроссоверы как можно менее различимыми. Вот и Juke получил фамильные черты, а отличить его от Кашкая спереди можно будет только по чудом сохранившимся круглым противотуманкам и узким фарам над ними, которые стали главной отличительной чертой автомобиля с первых дней его появления на рынке.

Из-за того что фары теперь немного ниже, они не воспринимаются как дневные ходовые огни. Нетрадиционное расположение оптики привлекло в свое время внимание к кроссоверу: противотуманки воспринимались как фары, в то время как сами фары находились выше.

Между фарами расположилась перевернутая трапеция новой решетки радиатора, очень похожей на решетку Nissan Qashqai или X—Trail. Крылья автомобиля и его крыша имеют странную форму: не исключено, что под камуфляжем спрятаны надставки, скрывающие реальные очертания машины. Задняя часть кроссовера напоминает корму Nissan Kicks.

Новый Juke построен на той же платформе, что и Renault Clio пятого поколения. Это значит, что помимо трехцилиндровых двигателей внутреннего сгорания он сможет оснащаться гибридными силовыми установками, а также выпускаться в полностью электрическом варианте.

Премьера нового Nissan Juke может состояться на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года, после чего кроссовер поступит в продажу.

Субкомпактный кроссовер готовит и компания Hyundai, опубликовавшая сегодня тизерное видео новинки под названием Venue.

Самым непохожим на другие кроссоверы Nissan скоро останется только Terrano, который на днях обновился и подорожал.

Фото: Motor1.com