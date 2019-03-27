На автосалоне в Нью-Йорке Hyundai представит новый небольшой кроссовер Venue, который должен появиться в продаже в 2020 году.

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Меньше чем через месяц на автосалоне в Нью-Йорке, который откроется для посетителей 19 апреля и продлится 10 дней, Hyundai представит свой новый кроссовер Venue, который будет меньше, чем Hyundai Kona и станет самым маленьким SUV в модельном ряду компании.

Сегодня Hyundai опубликовала первое тизерное видео Venue и заявила, что автомобиль создавался исходя из потребностей горожан, ведущих активный образ жизни. Компания не вдается в подробности, но сообщила, что имя кроссоверу было выбрано неслучайно. Слово «venue» обозначает место, «в котором люди хотят, чтобы их видели». В данном случае — внутри автомобиля.

Hyundai Venue не будет иметь столь броский дизайн, как Kona. Его внешность более традиционная и спокойная. Да и платформы у машин разные. Как заявил глава Hyundai Global Design Center в Намьяне Санг Юп Ли, самый маленький кроссовер будет выглядеть иначе, чем Kona, и добавил пару слов о характере автомобиля, описав его напористым, как у быка или гончей собаки.

Премьера Hyundai Venue, который поступит в продажу в 2020 году, состоится на автосалоне в Нью-Йорке в дни для прессы, 17 апреля 2019 года, в 10:45 по местному времени.

Hyundai активно расширяет модельный ряд кроссоверов. Недавно компания представила трехрядный семиместный большой внедорожник Palisade.

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Фото, видео: Hyundai