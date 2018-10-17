Автомобиль для Индии имеет ряд существенных отличий от Hyundai ix25, продающегося в более богатом Китае. Какой достанется нам — еще неизвестно.

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Мировая премьера кроссовера Hyundai Creta второго поколения состоялась на Auto Expo в Индии. Внешне автомобиль схож с ix25, продающимся в Китае, и напоминает более дорогой кроссовер Hyundai Palisade.

Сравнивая с версией модели для китайского рынка, следует отметить, что ее бюджетный аналог получил другую решетку радиатора с самым простым узором: четыре горизонтальные полоски, за которыми видны четыре вертикальные линии. Проще оказался и дизайн колесных дисков. Название же модели расположено не сбоку двери багажника, а посередине, прямо под логотипом «Hyundai».

Если внешних отличий оказалось не так много, то внутри автомобиль мало похож на явно более комфортную версию для китайского рынка. Пространство между передними креслами оформлено очень скромно: нет ни хромированной окантовки, ни лака — только простой пластик. Но видна клавиша электронного стояночного тормоза.

Салон Hyundai Creta

Блок управления климатом оказался обычным кнопочным, тогда как у китайской версии для этих целей предусмотрен сенсорный экран. Выше расположен небольшой монитор мультимедийной системы, имеющий горизонтальную ориентацию и расположенный по современным меркам слишком низко. Стилистически монитор сливается с воздуховодами над ним.

Салон Hyundai Creta

В Индии Hyundai Creta будет предлагаться с 140-сильным турбированным бензиновым двигателем объемом 1,4 литра, либо с 115-сильным бензиновым мотором объемом 1,5 литра, либо с турбодизелем объемом 1,5 литра и мощностью 115 л.с., которые будут оснащаться 6-ступенчатой механикой, вариатором или 7-ступенчатым роботом.

Продажи новой Креты в Индии начнутся в марте. А у нас появился вопрос — какую именно версию, китайскую или индийскую, Hyundai привезет в Россию?

Мировая премьера новой Hyundai Creta — упрощенный вариант Автомобиль для Индии имеет ряд существенных отличий от Hyundai ix25, продающегося в более богатом Китае. Какой достанется нам — еще неизвестно. Мировая премьера новой Hyundai Creta — упрощенный вариант

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Фото, видео: indianautosblog.com, Hyundai