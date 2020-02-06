Тест Kia Seltos для России: есть вопросы к шумке и вариатору

«За рулем» протестировал кроссовер, подготовленный для России. Главные опасения вызывает вариатор: в отличие от соплатформенного Hyundai Creta, Seltos оснастили не самой любимой у нас коробкой передач.

Как едет Kia Seltos?

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Ездовых откровений от машины не ждал, их и не случилось. Выбоин на австрийских дорогах, куда пригнали выводок Селтосов на российских номерах, не найти. Так что проверку ямами отложим до теста в России. Редкие асфальтовые стыки и поребрики 17-дюймовые колеса отрабатывают невозмутимо. Думаю, и на топовой «восемнадцатой» обувке дискомфорта не будет.

Во время теста корейской версии Селтоса главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков жаловался на излишнюю жесткость подвески. Уловил отголоски проблемы и я: возможно, работа над ошибками проделана не до конца.

Kia Seltos прошел ресурсные испытания на Дмитровском автополигоне. Цикл в 50 000 км эквивалентен пробегу 150 000 км в реальной жизни. По результатам перекалибровали все амортизаторы, заменили передние пружины и стабилизатор поперечной устойчивости.

В палитре Селтоса восемь обычных металликов и шесть двухцветных вариантов.

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А вот к курсовой устойчивости есть вопросы. Колейности в Австрии не замечено, но подруливать периодически приходилось. Ветер, конечно, в дни теста дул нещадно, однако ж на него все не спишешь. Впрочем, покупатели самой дорогой комплектации Premium (за 1,81 млн рублей с мотором 2.0 или за 2 млн рублей с турбомотором) могут перепоручить эти хлопоты электронике. У такой машины будет система удержания в полосе, вот пусть она и подруливает.

Шумоизоляцию хвалить не стану. Под европейские дороги машины обули в нешипованный Gislaved, гул от которого отлично проникает в салон. Что же будет при наличии «гвоздей»? Ассистирует шинам выхлоп, который четко слышен с любого места. Но особенно — с заднего правого: при разгоне соло глушителя через багажный отсек звучит особенно выразительно. И не сказать, что звук приятный.

Интерьер по визуальному восприятию даст фору любому из конкурентов. Ключевую роль играет «богатый» дисплей на 10,25 дюйма. Но мягкого пластика при этом практически нет.

Откуда взялся вариатор?

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Главная новость — появление вариатора. Это собственная разработка Kia. Причем уже третьего поколения (прежде CVT ставили на мелкосерийные модели, которых в России не было). В агрегате восемь квазипередач и цепь вместо ремня. Говорят, все надежно: трансмиссию в хвост и в гриву гоняли все на том же Дмитровском автополигоне, имитируя 150 000 км реальной эксплуатации.

Работает вариатор неплохо, но зависания на высоких оборотах перед сменой виртуальных ступеней хотелось бы сделать покороче. При неидеальной шумоизоляции тон высоких оборотов двигателя успевает стать навязчивым.

Вариатор ставят исключительно со 149-сильным мотором 2.0, который доступен с передним или полным приводом. Для базового атмосферника 1.6 (123 л.с.) оставили 6-ступенчатые коробки — механику и автомат. Корейцы не боятся растерять имидж, ведь машинам Kia и Hyundai немало россиян отдавали предпочтение именно за использование классических автоматов! А теперь такой коробки передач на самом ходовом моторе не будет. Представители марки кивают на конкурентов: те, мол, тоже на CVT.

Корейцы рискнули и поставили с самым ходовым мотором 2.0 вариатор. Автомат — только для 1.6. Турбированная версия комплектуется преселективным роботом, но это штучный товар, учитывая цены от 1,79 до 1,99 млн рублей.

Наш прогноз

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Не каждый год в России появляются модели, способные изменить расклад сил в самых верхах статистики продаж. Seltos — из их числа.

Удивительно: у марки Kia, предлагающей у нас самый широкий модельный ряд среди массовых брендов, компактного кроссовера до сих пор не было! Есть два с приставкой «псевдо» — Rio X-Line и Soul, есть среднеразмерный паркетник Sportage, а игрок в динамично развивающемся сегменте В появился только сейчас.

Легко заподозрить «политические мотивы». Дескать, доминирующая в концерне марка Hyundai собрала сливки Кретой, теперь можно и родственника выпустить на поредевшую поляну. Но не все так просто!

Creta присутствует на рынке 3,5 года, и многие ее владельцы уже задумались о замене. Если оставаться верными корейским маркам, следующим шагом может быть переход на класс выше: Hyundai Tucson или Kia Sportage, а это в приличной комплектации как минимум 1,6–1,7 млн рублей. И тут выходит Kia Seltos, который на 100 мм длиннее Креты, более стильный и лучше оснащенный. А сто́ит, если отбросить заведомо неходовые варианты, от 1,2 до 1,6 млн рублей (диапазон цен всех версий — от 1,1 до 2 миллионов). А вот с Соулом ценники у Селтоса практически «один в один». Но Soul строго переднеприводный стопроцентный «горожанин», а Seltos не чурается выездов на природу. Вот вам и выбор.

Тест Kia Seltos для России: есть вопросы к шумке и вариатору «За рулем» протестировал кроссовер, подготовленный для России. Главные опасения вызывает вариатор: в отличие от соплатформенного Hyundai Creta, Seltos оснастили не самой любимой у нас коробкой передач. Тест Kia Seltos для России: есть вопросы к шумке и вариатору

Фото: Kia